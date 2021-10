“Non dovevi farlo…”. Ida Platano ‘mollata’ da lui, a UeD esplode tutta la sua delusione

Nuova puntata di ‘Uomini e Donne’ nel pomeriggio di giovedì 21 ottobre su Canale 5. Gli occhi sono stati tutti puntati su Ida Platano, che ha avuto una reazione tutt’altro che positiva in studio. Purtroppo per lei si è materializzata ancora una volta una notizia decisamente negativa e ha perso definitivamente la pazienza. Ha in un primo momento fatto il punto della situazione sulla frequentazione avuta con un cavaliere, ma poi si è compreso che ormai non ci fosse niente da fare ed è esplosa di rabbia.

Recentemente la dama aveva detto: “Mi sono sentita umiliata”, sono state queste le riflessioni di Ida alla luce di una notte trascorsa insieme al cavaliere. Ma non finisce qui, perché Ida Platano ha tirato in ballo anche Marika. Uno smascheramento che come si può ben immaginare avrebbe fatto travolgere la Platano da un vortice di critiche. “Sono sempre stata consapevole che sarebbero arrivate delle critiche anche negative. Ma c’è un limite a tutto, il mio ruolo di madre non si tocca”. E ha annunciato azioni legali.

Durante queste settimane, Ida Platano si è avvicinata notevolmente al cavaliere Marcello e proprio qualche giorno fa si è incontrata con lui a Torino. Ma un po’ a sorpresa l’uomo le ha detto: “Non sento emozioni e sensazioni forti, non posso andare avanti con questa frequentazione”. E poi in puntata lui ha aggiunto: “Non ho fatto dei tentativi e non ho messo nessuno sotto esame. Ida, a me dispiace perché con te non ho fatto dei tentativi. Io ci credevo proprio”. Ma la dama si è letteralmente infuriata.





A quel punto Ida Platano ha preso la parola e ha attaccato duramente le parole di Marcello, che le ha dato un due di picche: “Sono stata sempre chiara con te, non mi dovevi far venire giovedì a Torino. Mi hai fatto venire per cosa? Per fare una passeggiata?”. E alla fine hanno necessariamente dovuto prendere una decisione definitiva, quella di non vedersi più. Per l’ex di Riccardo Guarnieri una batosta enorme, visto che aveva creduto molto in qualcosa di più col cavaliere. Ma ora dovrà cercare altro.

Sempre a ‘UeD’, tramite il profilo Instagram della ragazza Matteo Fioravanti avrebbe scoperto lati di Noemi Noemi Baratto che non si aspettava: “La pensavo una ragazza acqua e sapone”. Matteo ha spiegato tutto Maria De Filippi. “Mia sorella sa che ti sto frequentando, ti ha cercata su Instagram, è normale sono suo fratello minore, voleva vedere con chi sto uscendo”, ha raccontato il giovane.