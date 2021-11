Dichiarazione choc di un’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, che ha confidato di essere rimasta vittima di una situazione drammatica. Fortunatamente può ovviamente raccontarlo e ha tirato un sospiro di sollievo dopo essersela vista davvero brutta. Proprio sui suoi canali social aveva riferito un po’ di tempo fa cosa le fosse successo, pubblicando anche un’immagine scioccante che aveva colpito i suoi fan. Ora ne ha parlato a ‘Uomini e Donne Magazine’ aggiungendo di nuovo dei dettagli.

Questo quanto aveva rivelato un paio di anni fa: “2 anni fa una notte che mi ha cambiato la vita … un periodo di negatività … dopo aver chiuso il mio ristorante a Milano , salgo sullo scooter per andare a casa (solitamente prendevo sempre la macchina ma quella sera no…) una macchina non si fermo’ allo stop e mi prese dentro … le mie ossa erano fuori dalla mia pelle. Non riuscivo neanche a lavarmi o mangiare da sola con questa gabbia e Ferri nella gamba se non grazie al mio compagno”.

Poi aveva aggiunto l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’: “Non sapevo se ne sarei uscita e la mia vita potesse tornare come prima 1 anno di soli ospedali , col tempo mi ripresi , tornò il sereno e rimasi incinta del mio tommy che mi diede la forza di rialzarmi camminare … piano piano si riprese anche il lavoro riaprendo il mio ristorante e adesso (pandemia a parte ) ne apriremo molti altri io e il mio compagno. Mi vergogno ancora della mia gamba e delle mie cicatrici, ma ci convivo”.





Ad aver vissuto questo incubo è stata Diletta Pagliano, protagonista nel dating show di Maria De Filippi nel 2010. E ora al magazine di ‘Uomini e Donne’, Diletta Pagliano ha raccontato nuovamente: “Quattordici fratture scomposte tra tibia e perone. C’era il rischio di un’infezione ossea e di un’amputazione”. Per fortuna il peggio è passato e ora è felicemente unita con Alessandro Mastromatteo. Dal compagno ha anche avuto un figlio, che si chiama Thomas, e che ha due anni di vita. Col partner è legata da cinque anni.

Diletta Pagliano ha corteggiato l’allora tronista Leonardo Greco e i due uscirono insieme da ‘Uomini e Donne’. La loro relazione sentimentale è stata comunque abbastanza duratura, infatti sono stati fidanzati per quattro anni. Non si è più vista comunque nel mondo della televisione, infatti ha preferito concentrarsi sulla sua vita privata e ha costruito una sua bellissima famiglia felice.