“Maleducata, che figura”. UeD, bufera sulla corteggiatrice Maria. La soffiata direttamente dallo studio

Uomini e Donne è partito da pochissimo, ma i suoi protagonisti hanno già fatto chiacchierare. Sul trono classico una grande novità voluta fortemente da Maria De Filippi: la prima tronista trans.

“Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile“, ha spiegato Nicole, che ha iniziato la transizione dal genere maschile a quello femminile quando era adolescente. Accanto a lei ci sono Joele Milan, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Fioravanti. Maria, una delle corteggiatrici di Matteo Fioravanti, non è passata inosservata ai telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi e in tanti hanno criticato il suo comportamento.

UeD, bufera sulla corteggiatrice Maria

La ragazza è stata criticata anche dalle altre corteggiatrici, che l’hanno dipinta come poco sincera e costruita. Apparsa molto a suo agio, dopo la prima esterna con Matteo Maria è stata pesantemente criticata e non solo in studio. “Probabilmente fuori da qui non lo avrei nemmeno considerato poi però ho deciso di conoscerlo in questa esterna”, ha detto la corteggiatrice riferendosi a Matteo Fioravanti. Parole che hanno scatenato una bufera in studio.





“Sei costruita e falsa, vuoi far vedere che non lo avresti mai considerato e ora sembri innamoratissima”, ha detto una delle corteggiatrici del tronista. Ma anche fuori non sembra che Maria abbia fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Il motivo è presto detto e a chiarire la situazione è stata l’influencer Deianira Marzano con una clamorosa segnalazione arrivata da una telespettatrice che ha assistito alle registrazioni in studio.

“Maleducata, scortese e inappropriata al programma. Io ero lì in studio quando registravano e ti giuro che tutto il pubblico non la voleva più. Ha ripetuto 100 volte la parola mong*** usandola come dispregiativo per il ragazzo che aveva davanti e non ha chiesto neanche scusa”. E ancora: “Nonostante questo penso che dalla puntata questi pezzi li hanno tagliati per non farle fare pessima figura, ma chi stava lì ha sentito tutto”.