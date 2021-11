“Mamma mia che botta”. Giù per le scale, poi il ‘volo’: la caduta gela lo studio di UeD

Momento inaspettato a ‘Uomini e Donne’ e un po’ di spavento in studio per ciò che è successo nella puntata del 18 novembre. Durante il dating show di Maria De Filippi, una protagonista del programma ha avuto un imprevisto. Una caduta che ha fatto preoccupare anche la stessa padrona di casa, che si è subito accorta dell’accaduto. Ha chiesto immediatamente delucidazioni sulle sue condizioni di salute, prima di poter andare avanti regolarmente con l’appuntamento trasmesso su Canale 5.

La puntata è stata caratterizzata anche dalla paradossale scelta di Ida Platano. Prima ha scelto Diego Tavani, poi si sono baciati e a sorpresa lui ha fatto un dietrofront. Il colpo di scena era praticamente dietro l’angolo, con Diego che ha deciso di rinunciare all’uscita con lei nonostante il bacio e la scelta di pochi minuti prima: “Non me la sento adesso dopo questo, se hai delle cose irrisolte tu devi risolvere qui prima. Vado via, mentre tu rimani a discutere”. Ma vediamo adesso cosa è capitato ad un’altra donna.

La protagonista di ‘Uomini e Donne’ era intenta a scendere dalle scale dello studio, quando è improvvisamente caduta al suolo. Come si può vedere dalle immagini, è praticamente inciampata in maniera inattesa ed è dunque finita sul pavimento. Maria De Filippi le ha subito detto: “Quanto ti sei fatta male?”. E lei ha risposto ironicamente: “No, forse mi sono rotta il piede”. La conduttrice le ha chiesto se avesse bisogno del ghiaccio, ma lei ha rifiutato gentilmente dicendo che non ce ne fosse necessità.





Ad essere caduta dopo essere scesa dalle scale è stata la tronista Andrea Nicole, che ha subito rassicurato sul suo stato fisico. Andrea Nicole ha scherzato ancora, aggiungendo che lei è abituata anche a picchiare la testa senza farsi nulla. Ma effettivamente non ci sono state conseguenze in seguito all’episodio. Si è subito rialzata e ha camminato senza alcun problema. Sui social il video è diventato virale e questo è stato uno dei primi commenti degli utenti: “Che volo che ha fatto Andrea Nicole, aiuto”.

CHE VOLO HA FATTO ANDREA NICOLE AIUTO pic.twitter.com/teYI1X9nsR November 18, 2021

Recentemente Andrea Nicole si è soffermata sul corteggiatore Alessandro: “Lui potrebbe non essere abbastanza forte, ma magari è una mia impressione, perché non c’è nulla che me lo faccia pensare”. Poi ha aggiunto: “Per la storia che mi porto alle spalle che mi rendo conto essere una parte del mio passato ma farà parte anche del mio futuro. Non è qualcosa che si può cancellare”.