Se n’è parlato per giorni interi, ma ora sembra essere arrivata la parola fine. Uomini e Donne ha preso la sua decisione su Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, a pochi giorni dalle prime registrazioni della prossima stagione del dating show di Maria De Filippi. Sono uscite tantissime indiscrezioni sui due cavalieri e proprio Armando nelle scorse ore era intervenuto, con toni sicuramente duri nei confronti di coloro che lo attaccano ripetutamente.

Fonti vicinissime ai protagonisti di Uomini e Donne hanno tolto ogni dubbio su Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, i quali già conoscono il loro destino. Saranno stati certamente contattati nei giorni precedenti e la redazione ha detto loro cosa succederà da fine agosto in poi. Intanto, a proposito di altri volti della trasmissione, sarebbe stata riconfermata Gemma Galgani, anche se questo potrebbe pure essere il suo ultimo anno.

Uomini e Donne, la decisione su Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri

Già Lorenzo Pugnaloni, il noto blogger informato delle dinamiche di Uomini e Donne, aveva fatto capire che fossero già state fatte delle scelte. Ora è stato invece l’influencer Amedeo Venza a comunicare ciò che ha saputo su Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. A proposito del primo, ha scritto sui social: “Avete stancato voi e questi articoli sulla mia persona. Non avete rispetto di niente e di nessuno e a tempo debito non avrò rispetto di niente e di nessuno!”.

Amedeo Venza ha svelato che sia Armando che Riccardo sono praticamente intoccabili e li vedremo nuovamente a UeD: “Purtroppo la notizia dell’addio al programma di Armando e Riccardo è fake. Persone vicine ai due, infatti, mi hanno detto che sono stati riconfermati nel Trono Over“. L’influencer non ha nascosto la sua delusione, non avendo in simpatia i due cavalieri, mentre i fan degli stessi possono tirare un sospiro di sollievo.

Pugnaloni aveva invece riferito precedentemente che tutti i big del Trono Overo dovrebbero restare saldamente al loro posto. Non c’è nessun terremoto in vista e quindi Maria ha deciso di puntare nuovamente sui nomi più famosi.