Uomini e Donne, arriva un clamoroso colpo di scena che riguarda Tina Cipollari, il personaggio più amato e discusso dell’universo di Maria De Filippi. L’indiscrezione è iniziata a serpeggiare nelle ore scorse e sebbene da parte della diretta interessata non sia arrivata ancora né una conferma né una smentita pare ci sia abbastanza per dichiarare la voce credibile. Per Uomini e Donne quella di oggi, giovedì 17 agosto, è stata una giornata molto convulsa, aperta dalle dichiarazioni di Armando Incarnato.

Armando ha tuonato contro le voci che lo vogliono fuori dal programma. “Sono stanco di tutti questi articoli sulla mia persona. Queste cose non esistono, sono notizie fake e prive di fondamenta. Non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare, resto in vacanza finché ne ho voglia. Nessuno mi dice cosa devo fare, e neppure quando”.





Tina Cipollari guiderà un programma su La5?

Armando Incarnato, salvo scossoni dell’ultimo minuto, resterà. Come resterà Tina Cipollari anche se il suo impegno potrebbe essere diviso in due. A quanto riporta Blasting News.it infatti per l’opinionista sarebbe pronto un posto di primo piano all’interno della galassia Mediaset. Di cosa si tratta? “La storica opinionista di Uomini e donne, nella prossima stagione televisiva 2023/2024, potrebbe essere impegnata non solo con il talk show pomeridiano ideato e condotto da Maria De Filippi, ma anche con un nuovo programma”.

Una notizia che renderebbe felici i tantissimi fan di Tina che, in questo modo, avrebbero modo di vederla anche in una nuova veste, del tutto inedita. E che cancella una volta per tutte le voci di un Pier Silvio Berlusconi che aveva elargito una fiducia a tempo all’opinionista. Voce dopo la quale c’era stata un’autentica levata di scudi per Tina.

In tanti si erano esposti, tra questi anche l’esperto di gossip Amedeo Venza che aveva spiegato come: “Senza Tina Cipollari non è più Uomini e Donne”. In attesa di scoprire se tale progetto andrà in porto e se Tina approderà alla conduzione di questo nuovo programma televisivo incentrato sulla cronaca rosa, cresce l’attesa per le prime registrazioni di Uomini e donne, registrazioni che si preannunciano molto molto interessante.