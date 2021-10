Un ritorno di quelli che pesanti a UeD. Per Andrea Nicole Conte arriva un ex volto noto del programma che chissà non farà breccia nel suo cuore. “Cerco un uomo comprensivo, intelligente e che non abbia paura del mio passato. L’incontro tra me e Maria è andato molto bene. Non me lo aspettavo perché non mi era stato detto che l’avrei vista, è stata una chiacchierata serena e confidenziale. Non c’era quel distacco come tra persone che non si conoscono ed era curiosa di conoscere me e la mia storia. Mi ha subito messa a mio agio per raccontarmi tranquillamente”, aveva spiegato prima del programma.



E tanti sono i corteggiatori arrivati. Da Cilian ad Alessandro con il quale sembra esserci un feeling particolare. Alessandro, durante un’esterna, ha svelato che i suoi genitori sono rimasti colpiti da lei che ha raccontato un particolare da una sua relazione passata. “Mi rendo che nella maggior parte delle famiglie è un argomento poco trattato. Io capisco che ci sono delle cose che non si sanno”, ha spiegato la tronista di UeD.

Simone Cipolloni corteggiò Clarissa Marchese



E ancora: “Ho avuto delle frequentazioni in passato che non lo hanno neanche detto alla madre o ai genitori, in famiglia. Non sapevano niente e io ero a disagio”. Un passato triste. E chissà che non sia il nuovo corteggiatore a seppellire. L’ultimo in ordine di tempo è Simone Cipolloni noto per essere stato un tentatore di Temptation Island e un ex corteggiatore di Clarissa Marchese a UeD.







Un ritorno bollente quello di Cipolloni. Per chi non lo conoscesse o non lo ricordasse ecco una piccola nota biografica. Simone Cipolloni è nato a Verbania e ha studiato all’università Management a Torino mentre ha intrapreso anche il lavoro di modello. Lo abbiamo conosciuto a Temptation Ilsand con Claudio d’Angelo ed ha partecipato ad una puntata di Avanti un altro con Jerry Scotti.



A partire da oggi in studio, Simone è tornato nello studio di UeD per corteggiare Andrea Nicole. Che non sia questa, anche per lui, la volta buona per trovare quell’amore cercato e sempre sfuggito. In bocca al lupo a entrambi.