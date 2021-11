A Uomini e Donne c’è stata la scelta di Andrea Nicole. Una scelta inaspettata, avvenuta non nei modi a cui tutti i telespettatori sono ormai abituati da tanti anni. Ma andiamo con ordine. La tronista, la prima transgender nella storia del dating show di Maria De Filippi, è arrivata sul trono a settembre raccontando la sua storia.

In realtà oggi Andrea Nicole ha concluso il suo percorso di transizione e quindi, come ha già spiegato a Uomini e Donne, è ufficialmente una donna: “Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile”, ha ribadito più volte Andrea Nicole.

UeD, Andrea Nicole ha scelto

Il percorso di Andrea Nicole è stato molto bello e travagliato. In più occasioni la tronista di UeD ha raccontato il difficile percorso che ha dovuto affrontare per arrivare alla felicità ed essere una donna. In questi giorni ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla mamma. A organizzarla Alessandro Verdolini, il “rivale” di Ciprian, che ha invitato la mamma di Andrea Nicola alla loro esterna. Andrea Nicole descritta dalla madre come “Intelligente, bella, intraprendente”, ma ha anche precisato che è sempre stata “piuttosto tosta, anche da piccolina”.





Ma torniamo alla scelta di Andrea Nicole, arrivata in maniera inaspettata durante le registrazioni della puntata e la notizia è stata data dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. I due protagonisti sono entrati in studio raccontando di essersi incontrati la sera prima e di aver trascorso la notte insieme e per questo motivo hanno deciso di entrare in studio per comunicarlo alla redazione.

Andrea Nicole ”ha scelto” Ciprian, il corteggiatore che solo pochi giorni fa si era dichiarato: “Tu non mi piaci, io sono innamorato di te e lo sai. Te lo dico perché ho sentito che ti sto perdendo”, aveva detto il corteggiatore in studio lasciando la tronista senza parole.