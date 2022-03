“Sto male, pregate per me”. Problemi per Andrea Nicole di UeD: pubblico in ansia

Andrea Nicole Conte è riuscita a trovare il grande amore grazie a ‘Uomini e Donne’. In veste di tronista ha scelto Ciprian Aftim, che era andato a corteggiarla, e hanno poi lasciato insieme il programma tra mille polemiche. Poi però anche la stessa Maria De Filippi si è resa conto che i sentimenti provati da entrambi erano effettivamente veri e ha chiesto scusa alla coppia. Ora la donna ha però scritto un messaggio allarmante sul social network Instagram e i fan sono spaventati.

Proprio recentemente Andrea Nicole Conte aveva raccontato un altro bruttissimo episodio, che aveva avuto loro come protagonisti: “Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne neanche il motivo”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne sui social. La coppia si è trovata in mezzo alla marcia dei Convogli della libertà che ha cercato in tutti i modi di entrare nella capitale francese.

Dunque, aveva già dovuto fare i conti con questa problematica, ma ora Andrea Nicole Conte non avrebbe avuto disagi che fanno riferimento anche al suo fidanzato. Comunque attraverso una storia, postata sul suo profilo ufficiale Instagram, l’ex tronista del dating show di Canale 5 ha messo tutti in allarme e c’è molta preoccupazione sulle sue condizioni di salute. Ha preferito non svelare i dettagli del suo malessere, anche se dovrebbe trattarsi di qualcosa che non è proprio di poco conto.





Alcune ore fa Andrea Nicole Conte ha dunque scritto in una story social: “Io nelle ultime 14 ore. Spero di stare meglio, pregate per me”. Ha messo un emoticon che ha fatto pensare al vomito, quindi da molte ore potrebbe essere alle prese con problematiche di questa natura. Ma poi non ha fornito ulteriori spiegazioni sul suo precario stato fisico e occorrerà aspettare ancora per capirne di più. I follower sperano che lei si faccia sentire al più presto per tranquillizzare definitivamente tutti.

Andrea Nicole e Ciprian sono pronti al grande passo. Lui non sembra avere nessun dubbio: “Decisamente sì. Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente”. Staremo a vedere quando succederà in futuro.