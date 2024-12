“È colpa della figlia”. Affari Tuoi, bufera dopo la partita di Osvaldo “Non Bevilacqua”, il concorrente del Trentino Alto Adige. L’uomo, in pensione dopo 43 anni di lavoro come direttore di supermercati e capo delle svendite, ha sfidato la sorte con il pacco numero 17. Osvaldo non era solo, con lui c’era la figliastra Chiara, la cui madre è Donatella. È il concorrente del Trentino a spiegare la situazione a Stefano De Martino: “Io ho due figli avuti da una precedente relazione, Nicol e Mirko. Poi ho ritrovato l’amore 25 anni fa con Donatella e ho accolto la figlia Chiara, ho preso tutto il pacchetto!”. Le cose vanno subito bene e il Dottore inizia sin da subito ad offrirci dei soldi: “È bello l’assegno eh, ma non è nostro!”.

Osvaldo è sicuro e cambia il pacco con il numero 11, perché “è la data di nascita di mia moglie e lei mi ha salvato la vita. Per me, lei è tutto e quindi io conto su questo pacco”. Le cose vanno alla grande per loro, il pubblico non ci crede e anche Stefano De Martino è contento: “Non ci posso credere! Potevi andare a casa con il biglietto della lotteria!”. “Molte delle scelte di Osvaldo sono prese con Chiara: “Quale padre non ascolta la figlia? Per me lei lo è e quindi rifiuto e vado avanti”. “E la ragazza dice, dopo aver quasi sbancato tutto: “Per quanto la strada sia in salita, con tutti questi rossi…”.





Con questa frase convince il patrigno a rifiutare l’offerta e ad andare avanti. Poi arriva l’offerta della vita, quella da 50 mila euro. L’uomo dice: “Se rifiutiamo questo e non abbiamo i 200mila, non me lo perdonerei. Anche se nell’11 avessi i 200mila euro, io ho già vinto perché ho ‘preso’ mia moglie. Cosa volere di più?! I soldi vanno e vengono, l’amore rimane”. Il Dottore richiama e il conduttore fa sapere: “Mi ha detto che ora bisogna capire se ha fatto un affare o meno. Io posso dire solo una cosa: c’è solo una persona che non ha fatto l’affare, ed è la moglie”.

PACCO LANCIATO E PURE CASCATO⚰️#affarituoi pic.twitter.com/5BXvZuBQ9c — PurpleVivix (Francesco a BCLS era *aiuto*)💜🌸 (@PurpleVivix) December 11, 2024

LA GIOIA DI STEFANO QUANDO TROVA I 5 EURO✈️#affarituoi pic.twitter.com/hI7ZikgOLh — giuliaa♡ (@vicolociecoo_) December 11, 2024

E ancora Stefano: “È l’unica che ha perso!. La fortuna ti ha baciato ma sei stato prudente. Come spesso diciamo, chi si accontenta gode. Auguri a tutti, anche ai nipoti e soprattutto a quella santa donna di tua moglie che ti sopporta!”. Dopo la puntata sui social è partita una piccola bufera, in tanti infatti hanno additato la figlia come colei che ha fatto perdere all’uomo 150mila euro: “Comunque queste partite fanno capire che spesso preferiscono fare giocare i parenti al posto loro”.

In pratica sta giocando la figliastra…sta decidendo tutto lei..dovrebbe giocare osvaldo..invece lui sta lì a subire ogni scelta illogica della figlia…mah…#affarituoi — Agata.. (@AlbanoAgata) December 11, 2024

Ancora: “È vero che è una questione di fortuna e non sai mai. Ma con due rossi sarebbe cascato comunque comodo”. Poi dicono: “Ecco… così imparano… sono perfida ma non mi dispiace per nulla… lui non ha giocato, lo ha fatto lei.. ha deciso tutto lei… ben gli sta…”. Sui social scrivono poi: “Dovete giocare da soli, non con i parenti!!! Si sapeva che aveva i 200mila, viste le offerte del dottore…”. “Aveva fatto una partita folle e doveva continuare così”, “Lui sarebbe andato avanti, ha accettato per lei”.

