Antonella Clerici, volto amatissimo della televisione italiana, anche questa mattina è andata regolarmente in onda con la puntata del 24 aprile 2025 di È sempre mezzogiorno, nonostante un piccolo problema di salute. La conduttrice ha deciso, come spesso fa, di condividere con i suoi telespettatori quanto le sta accadendo, con la consueta trasparenza e un pizzico di ironia che la contraddistingue. Durante la diretta, infatti, ha spiegato di indossare un holter pressorio, uno strumento medico utilizzato per monitorare la pressione arteriosa nell’arco delle 24 ore.

Dopo un commosso omaggio a Papa Francesco, accompagnato dal collegamento con Federico Quaranta in diretta da Assisi, Clerici ha preso la parola per rivolgersi direttamente al suo pubblico: “Sapete che vi racconto sempre tutto e vi avverto se sentirete degli strani rumori, vi faccio un po’ sorridere”. È con queste parole che ha introdotto il suo stato di salute, anticipando eventuali suoni anomali provenienti dal dispositivo che indossa e che potrebbero incuriosire o allarmare chi la segue da casa.

Antonella Clerici e il problema di salute: “Vi dico tutto”

Ha poi proseguito raccontando di avere “dei valori un po’ sballati che vanno monitorati” e che per questo motivo è stato necessario indossare l’holter. “Se a un certo punto sentirete dei rumori non vi preoccupate perché sono io”, ha aggiunto con il suo solito tono rassicurante e confidenziale. Una scelta, quella di spiegare apertamente la sua situazione, dettata dal desiderio di non creare allarmismi e dalla volontà di restare vicina al suo pubblico, come fa da sempre.

La conduttrice ha inoltre raccontato di non aver dormito bene durante la notte a causa del rumore prodotto dallo strumento e, più in generale, per il suo attuale stato di salute. “Anche stanotte non ho dormito perché questo coso per la pressione fa un po’ di casino ma era necessario”, ha confidato. La sua sincerità ha colpito molti telespettatori, che conoscono bene l’esperienza di portare un holter e sanno quanto possa essere fastidioso, specie durante il riposo notturno.

Sebbene Antonella Clerici abbia ammesso di non sentirsi al massimo, ha comunque precisato che non si tratta di nulla di grave. La pressione ballerina richiede controlli regolari per comprendere le cause e agire in modo mirato, e proprio per questo ha deciso di affrontare la diretta come sempre, con il sorriso e la professionalità che la rendono una delle figure più amate del piccolo schermo. Ancora una volta, la sua capacità di mostrarsi autentica ha dimostrato quanto forte sia il legame con il suo pubblico.