Nel salotto televisivo di Uomini e Donne non sembra mai regnare la tranquillità, e l’ultima registrazione, come segnalato da Lorenzo Pugnaloni ma anche da Gemma Palagi, ne sarebbe l’ennesima conferma. Intrighi, rivelazioni e nuove segnalazioni hanno movimentato la scena, mettendo in discussione alcuni dei percorsi sentimentali attualmente in corso, in particolare quello del tronista Gianmarco Steri.

Le anticipazioni più recenti hanno infatti portato alla luce un episodio che coinvolge Cristina, una delle corteggiatrici del giovane tronista. A gettare benzina sul fuoco è stata la dama Margherita, da tempo molto attenta alle dinamiche del Trono Classico. Durante la registrazione, Margherita ha dichiarato pubblicamente, rivolgendosi a Maria De Filippi e agli altri presenti in studio, di essere venuta a conoscenza di un fatto che potrebbe cambiare radicalmente la percezione di Cristina da parte di Gianmarco e del pubblico.

UeD, bomba su Cristina: “Con il professionista di Amici”

Secondo quanto raccontato dalla dama, Cristina sarebbe stata avvistata in compagnia di Lorenzo Del Moro, ballerino professionista noto per il suo passato da allievo ad Amici nel 2014. I due, stando alla ricostruzione offerta da Margherita, si sarebbero incontrati in un ristorante e avrebbero chiacchierato a lungo, per diverse ore. La notizia è stata rilanciata su Instagram tra le storie del profilo di Lorenzo Pugnaloni, dove si legge: “Ulteriore notizia choc! Margherita ha portato una segnalazione su Cristina, che è stata vista con Lorenzo (professionista di Amici). Secondo la dama si sono incontrati in un ristorante e hanno parlato per ore”.

Nonostante al momento non siano emersi altri dettagli o conferme ufficiali da parte dei protagonisti coinvolti, la segnalazione ha inevitabilmente creato un clima di incertezza e sospetto attorno alla figura di Cristina. E sebbene Lorenzo Del Moro oggi faccia parte del corpo di ballo del serale di Amici, la sua vicinanza a una corteggiatrice del dating show condotto sempre da Maria De Filippi alimenta non pochi interrogativi.

Questa segnalazione arriva a breve distanza da un’altra indiscrezione controversa, secondo cui il cugino di Nadia lavorerebbe presso il salone di barbiere di Gianmarco, sollevando già allora dubbi sulla trasparenza e sulle reali motivazioni dei partecipanti. Ora, con questo nuovo episodio, il percorso del tronista sembra farsi sempre più incerto. Le certezze iniziano a vacillare, e il rischio che il suo trono venga compromesso è più concreto che mai.

A chiarire la situazione saranno, si spera, le prossime puntate del programma. Solo i diretti interessati potranno confermare o smentire quanto emerso finora. Intanto, il pubblico resta col fiato sospeso, in attesa di capire se quello di Gianmarco sarà un trono destinato a consolidarsi o a cadere sotto il peso di segnalazioni e sospetti.