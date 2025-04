Durante le prove generali per la nuova puntata del Serale di Amici 24, si è verificato un momento di forte preoccupazione. Uno dei ballerini in gara ha accusato un malore mentre si trovava sul palco, intento a perfezionare le sue esibizioni in vista dell’appuntamento di sabato 26 aprile su Canale 5. Le immagini, trasmesse nel daytime del 23 aprile, hanno mostrato chiaramente quanto accaduto nello studio, dove tutti gli allievi stavano lavorando intensamente per prepararsi alla sfida.

Nel mezzo delle coreografie, un momento di tensione ha interrotto le prove. Uno dei protagonisti, visibilmente scosso, si è avvicinato ai compagni dicendo: “Sto tremando come non mai, mi sento strano”. La scena ha subito attirato l’attenzione degli altri ballerini, che si sono prodigati per aiutarlo. “Non mi ricordo la coreografia”, ha aggiunto, sedendosi a fatica, “devo fare sei coreografie nuove, con la testa non ci sto”. A quel punto, Chiara gli si è avvicinata con premura: “Vuoi un asciugamano? Sei tutto fradicio”.

Amici 24, malore durante le prove del Serale per il ballerino

Il ballerino in questione è Francesco, che dopo essersi asciugato il sudore è tornato coraggiosamente sul palco, ma ha dovuto fermarsi di nuovo. “Mi sento un po’ strano”, ha detto mentre si sventolava con le mani. Costretto a sedersi di nuovo, ha cercato di reidratarsi bevendo dell’acqua e mangiando qualcosa. “Sto sentendo un formicolio dappertutto”, ha confidato. La compagna Chiara ha cercato di rassicurarlo: “Quando ti alzi e ti risiedi dopo aver faticato tanto succede”. Fortunatamente, dopo alcuni minuti, Francesco ha mostrato segni di miglioramento e si è pian piano ripreso.

Secondo quanto emerso, la causa del malore sarebbe legata a uno sforzo fisico eccessivo e allo stress accumulato per le numerose coreografie da preparare. Un carico di lavoro notevole, acuito dalla recente uscita di scena di SenzaCri, che ha lasciato Francesco unico rappresentante della squadra Cuccarini-Lo. Questo lo ha spinto ad avvicinarsi ai due superstiti dell’altra squadra, Trigno e Nicolò, proponendo di unirsi in un unico gruppo per affrontare le sfide finali con maggiore forza.

La proposta, inizialmente accolta con cautela dai coach Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è stata infine accettata. Così, nella prossima puntata del Serale, il pubblico assisterà alla nascita del nuovo team “PettiLo”, pronto a fronteggiare nelle tre manches la storica accoppiata Zerbi-Celentano. Un’alleanza nata tra difficoltà e determinazione, e che vede in Francesco uno dei simboli di resistenza e passione di questa edizione.