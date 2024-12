Brutta notizia per i fan di Stefano De Martino, si è scoperto tutto nelle ore scorse. Il conduttore, da parte sua, per ora non ha voluto commentare: forse perché avvisato per tempo o forse perché la notizia era frutto di gossip. Per l’ex marito di Belen Rodriguez questo è un momento molto favorevole, a consacrazione sta arrivando grazie ai numeri lusinghieri che sta raccogliendo su Rai 1 Affari Tuoi che, quotidianamente, asfalta la concorrenza.

Un esempio? Ieri sera, 10 dicembre, l’appuntamento nell’access prime time con Affari Tuoi di Stefano De Martino appassiona 5.724.000 spettatori con il 26.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.140.000 spettatori con uno share del 14.5%. Numeri da record.





Speciale Rai 1 del 23 dicembre, non ci sarà Stefano De Martino

Numeri che non gli hanno permesso (ma non si sa se la trattiva sia mai decollata) di co condurre il 23 dicembre una serata evento per celebrare l’apertura dell’Anno Santo 2025. Uno show speciale tra musica, tradizione e spettacolo, che sarà condotto da Antonella Clerici. In solitaria, è giusto precisarlo, a differenza di quanto si vociferava da alcune settimane ipotizzando una conduzione con Stefano De Martino.

Stefano che non solo richiestissimo, ma anche al centro delle cronache rosa. Nelle settimane scorse era circolato un gossip molto forte su un suo possibile ricongiungimento con Belen (che ora si professa single). Che i due si frequentino è cosa risaputa. D’altronde hanno un figlio, Santiago, di 11 anni, ma i dettagli lasciano trasparire qualcosa di particolare. Il magazine Chi parla, infatti, di diversi “incontri segreti“.

Belen e Stefano sono stati fotografati recentemente dai paparazzi con sempre maggior frequenza: “Sempre più spesso per Belen: è solo per Santiago o c’è un ritorno di fiamma?” titola Oggi. Proprio poco tempo fa, d’altronde, Diva e Donna, riferendosi a De Martino ‘sparava’: “Ama ancora Belen, ma le sta lontano per non rovinarsi la carriera”. Suggestione o altro?