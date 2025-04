“Lasciano la casa”. The Couple, brutte notizie per la coppia top: la scoperta dopo la seconda puntata

A una settimana dall’inizio di The Couple, lunedì 14 aprile 2025, durante la seconda puntata, c’è stato anche il momento nomination e due delle otto coppie sono finite al televoto. Nomination che, si legge sul sito del programma di Ilary Blasi, sono un “momento chiave che apre ufficialmente il televoto.Per la prima volta, sarà il pubblico a esprimere la propria preferenza, iniziando così a determinare le sorti del gioco”.

Le prime a entrare nel confessionale sono state Elena e Thais, che nominano Jasmine Carrisi e Greco, e Giorgia e Laura. La loro strategia è la seguente: vogliono arrivare fino in fondo con le coppie più forti, e per questo motivo hanno scelto di votare quelle che ritengono più deboli. Stessa idea dei fratelli Mileto che hanno dato il primo voto alla coppia di Jasmine e il secondo proprio a Elena e Thais.

The Couple, la coppia che lascia il gioco

Le sorelle Testa hanno ricambiato la nomination ricevuta nella puntata precedente e hanno indicato Elena e Thais, poi Antonino e Andrea. Questi ultimi hanno scelto Greco e Carrisi, seguiti dalle sorelle Testa. Manila e Stefano hanno scelto due coppie al femminile: Elena e Thais e Giorgia e Laura. Che, una volta raggiunto il confessionale, nominano a loro volta Thais ed Elena ma anche Danilo e Fabrizio.

Jasmine e Pierangelo decidono invece di puntare su due coppie maschili: Antonino e Andrea e i fratelli Mileto. Chiudono il cerchio le sorelle Boccoli, vincitrici della puntata e quindi immuni: hanno fatto i nomi Lucia e Irma e Thais e Elena, che diventano di fatto tra le più nominate. Dunque a rischio eliminazione sono finiti le due ex veline e i migliori amici ed ex fidanzati Pierangelo e Jasmine.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Pierangelo & Jasmine e Thais & Elena #TheCouple pic.twitter.com/sc7afgHNtW — TheCoupleIt (@TheCoupleIt) April 14, 2025

Chi lascerà per sempre The Couple? Come sempre la certezza si avrà in puntata ma stando ai sondaggi su siti, forum e pagine social dedicati allo show ad abbandonare saranno Elena Barolo e Thais Wiggers. Una brutta notizia per chi già si era affezionato alla coppia e ai siparietti comici della Barolo. Su Twitter ci sono già dei fan che chiedono di creare gruppi per televotare, ma adesso sono ammesse solo preferenze espresse, a pagamento, tramite sms.