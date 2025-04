Come era prevedibile, nella seconda puntata di The Couple Ilary Blasi ha colto la palla al balzo per vederci chiaro sulla situazione Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. In settimana, infatti, dopo le dichiarazioni di lei e Stefano Oradei sulla nascita del loro amore è riesploso il caso tradimento. A molti, incluso Amoruso, la versione della coppia porta a un’incongruenza temporale: secondo quanto sostengono in molti, infatti, in quel periodo (gennaio 2023, ndr) stava ancora insieme all’ex.

Ex che si è scagliato a sua volta contro la concorrente, pungendola e sostenendo a gran voce che prima o poi la verità viene sempre a galla. Messa al corrente di quanto è stato scritto e detto fuori dalla casa di The Couple ha replicato secca all’ex compagno: “La verità è che, per chi vive nella menzogna, i conti vengono a galla. Io sono sempre stata una gran signora nel non raccontare il perché, a un certo punto, io e i miei figli ci siamo allontanati da quella persona perché non c’erano comportamenti corretti in quella casa”.

The Couple, Manila nella bufera

“E non aggiungo altro: metto un punto grande, chiederei rispetto per me e per la mia famiglia, genitori compresi, e la finisco qui. Fossi in lui, non parlerei oltre”, ha detto a Ilary Blasi dal salone. E ancora: “La sottoscritta è stata sottoposta ad un anno di shitstorm perché sono state dette delle cose non vere sulla nostra storia. Io ero la traditrice, la falsa, la finta… No, io sono sempre stata una signora fino all’ultimo momento e continuo ad esserlo. Tutto quello che io ho fatto, l’ho fatto per difendere me, i miei figli, i miei genitori e anche i miei amici, e non voglio aggiungere altro”.

Ascoltando queste sue parole, però, parte del pubblico si è decisamente schierata a favore dell’ex e attaccato la concorrente di The Couple. “La gravità delle velate accuse che ha lanciato Manila Nazzari ieri sera nei confronti del suo ex … è disgustoso. Al gf faceva la donna innamorata che l’unico desiderio che aveva era quella che lui le facesse la proposta di matrimonio”, si legge in un tweet.

E ancora, sotto il post del programma, “Se fosse vero ciò che racconta… Come mai è rimasta con quell’uomo per tanti anni? E come mai ha provato anche a farci un figlio? La verità è che il suo ex compagno è un signore“, “Questa con la carta del vittimismo e la sua falsità frega tutti”, “Che ingrata. Lorenzo era troppo per te Manila”, “Il suo ex non sarà il massimo ma lei, sempre con questa carta dei VITTIMISMO, del pietismo, della donna e madre di famiglia, lottatrice in un mondo crudele mi sembra veramente soltanto una esagerazione a favore di camera!”.