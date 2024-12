Il 5 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ospite della serata è stata Alessia, una professoressa di francese e rappresentante della Regione Emilia Romagna, che, oltre ad avere un grande carisma, ha conquistato subito il cuore di migliaia di telespettatori grazie alla sua bellezza. I commenti entusiasti sui social non sono tardati ad arrivare: molti utenti su X hanno esaltato il suo aspetto fisico, alcuni addirittura sottolineando che fosse la “concorrente più gnocca” del programma.

Ma oltre alla simpatia di Alessia, quello che ha davvero attirato l’attenzione del pubblico è stato un episodio curioso che ha visto protagonista il conduttore, Stefano De Martino. Durante la partita, infatti, è accaduto un piccolo “incidente” che non è passato inosservato. Nel momento in cui Alessia stava per aprire uno dei pacchi, le sue mosse erano accompagnate dai consigli della sorella Elisa, ma è stata l’espressione del conduttore a rivelare inaspettatamente il contenuto del pacco.

Affari Tuoi, l’espressione di De Martino svela il contenuto del pacco

Senza volerlo, il volto di De Martino ha tradito un’emozione che ha fatto intuire il valore del pacco, mettendo in difficoltà la concorrente. “Quando i miei alunni capiscono di aver preso un’insufficienza fanno quella faccia“, ha detto. E infatti subito dopo è andato via il pacco da 300mila euro. Questo dettaglio ha immediatamente acceso i riflettori sul rischio che le emozioni del conduttore possano influenzare il corso del gioco.

Infatti, Affari Tuoi è un programma dove ogni mossa, ogni apertura di pacco è cruciale e l’incertezza è fondamentale per mantenere alta la tensione. Ma se un piccolo gesto o un’espressione involontaria di chi conduce il gioco può svelare troppo, rischia di compromettere l’equilibrio della giocata del pacchista.

L’episodio ha suscitato non poche polemiche sui social, dove gli utenti si sono scatenati commentando il comportamento di Stefano De Martino. Molti hanno sottolineato come le sue espressioni facciali possano effettivamente influire sulla serenità della concorrente e, più in generale, sullo svolgimento del gioco. Alcuni, infatti, hanno ironizzato sul fatto che, invece di essere un “padrone di casa” neutrale, il conduttore fosse diventato un “indiziato” involontario, rivelando troppo senza volerlo.

“Non è possibile che le espressioni di De Martino possano rovinare tutto così, sembra che stia per fare spoiler!”, ha commentato un utente su X. Un altro ha scritto: “Ok, è bravo a fare il conduttore, ma forse dovrebbe concentrarsi di più su non fare capire nulla con la faccia”.

Al di là delle polemiche, l’episodio ha posto l’accento su quanto sia difficile un gioco come Affari Tuoi, dove ogni elemento, anche il più piccolo, può fare la differenza. E, in questo caso, sembra che le emozioni di Stefano De Martino abbiano avuto un impatto imprevisto sul percorso di Alessia. Resta da vedere se questa “svista” diventerà un tema ricorrente o se Stefano De Martino riuscirà a tenere sotto controllo le sue espressioni per non mettere in difficoltà, o aiutare, i pacchisti in gara.