Nella puntata del 4 dicembre di Affari Tuoi, Erica, rappresentante della Campania, ha affrontato la sua partita con determinazione, accompagnata dal marito Andrea. La concorrente è originaria di Marcianise, in provincia di Caserta, e ha chiuso il gioco con un premio di 30mila euro, accettando l’offerta del dottore. Ma ciò che ha fatto parlare più del suo risultato è stato un dettaglio del suo look: le scarpe, che hanno letteralmente catturato l’attenzione di pubblico e social.

La serata di Erica non è stata particolarmente fortunata. Dopo aver eliminato diverse opzioni promettenti, è rimasta con tre pacchi blu e uno dal valore di 300mila euro. In un momento di tensione, ha scelto di accettare l’offerta del dottore: un assegno da 30mila euro. Una decisione che si è rivelata vincente, poiché il pacco della concorrente conteneva solo 200 euro.





Affari Tuoi, le scarpe con le farfalle della concorrente Erica spopolano

Tuttavia, oltre alla sua strategia di gioco, Erica ha attirato l’attenzione per le sue scarpe raffinate e particolari. “Le sue scarpe con tacco in tonalità pastello, impreziosite dalla silhouette di due farfalle,” sono state uno degli argomenti più discussi della puntata. Persino il dottore ha scherzato con Erica, facendo riferimento alla sua capacità di “saper volare”. Le calzature, con un design elegante e iconico, hanno suscitato curiosità anche sui social. Alcuni spettatori hanno cercato il modello online e sono rimasti sorpresi scoprendo il prezzo.

Il modello indossato dalla concorrente si trova online a un costo che varia tra gli 800 e i 1.500 euro, a seconda delle varianti. Questo dettaglio ha scatenato una pioggia di commenti sui social, dove molti hanno espresso meraviglia – e qualche critica – per il prezzo elevato. I telespettatori si sono divisi: alcuni hanno elogiato il gusto raffinato di Erica, mentre altri hanno ironizzato sul costo delle calzature. “Quelle scarpe non le indosserei neppure a carnevale”, ha commentato un utente. Altri sono rimasti stupiti: “In che senso quelle scarpe che porta ai piedi costano 1k? Scusate ma mi avete doppiamente traumatizzata”. Nonostante le opinioni contrastanti, è chiaro che le scarpe di Erica siano riuscite a lasciare il segno, diventando un argomento di discussione tanto quanto il suo premio.

Erica non solo ha portato a casa un assegno di 30mila euro, ma ha anche dimostrato di saper catturare l’attenzione con il suo stile. Le scarpe decorate con le farfalle sono diventate il simbolo di una serata memorabile, un perfetto esempio di come un dettaglio possa trasformarsi in un fenomeno virale.