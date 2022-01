“Buffone!”. C’è posta per te, il commento su Fernando e Giada scatena la bufera: social in rivolta

Tommaso Zorzi, lo sapete bene, è stato il vincitore del Grande Fratello Vip 5. L’influencer milanese ha conquistato tutti con la sua ironia e la sua innegabile intelligenza. Dopo il successo nel reality condotto da Alfonso Signorini lo scorso anno Tommy ha potuto non solo approfittare di tanta visibilità ma ha pure visto aumentare le proprie esperienze professionali. Sia come opinionista all’Isola dei Famosi che come conduttore di un proprio programma, “Punto Z”.

Le cose, però, non sono andate per lui nel migliore dei modi. “Punto Z” era stato trasmesso da Mediaset on line prima di approdare in tv, ma è stato cancellato. E c’è chi ha pure parlato di “fenomeno sgonfiato”. Ora per Tommaso, che può comunque contare su ben 1,9 milioni di follower soltanto su Instagram, non proprio noccioline, arriva un altro ‘stop’. Parliamo in questo caso di una sua uscita riferita ad un’ospite di “C’è Posta per Te” nella puntata di sabato 8 gennaio.

A C’è Posta per te, che intanto si conferma primo della classe nella gara degli ascolti, Maria De Filippi ospita Fernando e Giada. I due sono padre e figlia e si sono riuniti proprio grazie al programma dopo anni. Il pubblico si è commosso di fronte alla dolcezza e al dolore del genitore che non ha potuto abbracciare la figlia per 20 anni. Ma Tommaso Zorzi si è soffermato su alcuni particolari dell’aspetto di Giada. E con alcune story su Instagram si è attirato le ire di numerosi telespettatori.





Fernando è arrivato in studio a C’è Posta per Te con la sua seconda figlia Susanna. È stata proprio quest’ultima a voler fare luce su Giada, la figlia che il papà ha avuto da giovane con un’altra donna. A 18 anni, infatti, Susanna ha scoperto che il padre nascondeva in un cassetto la foto di una bambina piccola, Giada appunto. Maria De Filippi ha ricostruito l’intera vicenda: la storia tra Fernando e la mamma di Giada è finita male e per il papà è diventò sempre più difficile mantenere il rapporto. Fino a quando fu proprio la figlia a 18 anni a non volerne più sapere.

È stato grazie alla sorella Susanna che Giada ha potuto rivedere il papà a C’è Posta per te. Alla fine Giada ha deciso di aprire la busta e tutti si sono commossi per questa storia a lieto fine. Tutti tranne Tommaso Zorzi che invece ha voluto sottolineare alcuni dettagli dell’aspetto fisico di Giada. La reazione di alcuni utenti sui social è stata furiosa. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, ad esempio, non gliela perdona e conclude un lungo messaggio di critica a Tommy con un eloquente “buffone”. E voi da che parte state?