Dopo il falò di confronto Tommaso e Valentina sono usciti separati da Temptation Island 2021. Una delle coppie più discusse di questa edizione è scoppiata dopo pochi giorni: la gelosia patologica di lui, motivo per cui hanno partecipato al programma, lo ha portato a reagire male ai comportamenti innocenti di lei per poi finire col legarsi alla single Giulia. Alla vista di quelle immagini, Valentina ha scelto di lasciare sola il programma, delusa e arrabbiata dall’atteggiamento di Tommaso.

Cosa è successo un mese dopo le riprese? La prima a raggiungere Filippo Bisiciglia è stata Valentina, che ha confermato di aver chiuso definitivamente con Tommaso. “Dopo il falò sono stata male e quando siamo tornati a casa lui voleva vedermi per parlare”, ha raccontato. Poi si sono visti, “ed era il giorno in cui lui è andato a vedere Giulia”.

Tommaso e Valentina un mese dopo Temptation Island 2021



“Lui è crollato, si è pentito e mi ha detto che voleva stare con me. Ha mandato un messaggio a Giulia dicendo che il suo cuore apparteneva a me. Lui anche ora vuole tornare con me, ma io no”. Quindi la versione di Tommaso: “Appena sceso dall’aereo io le ho scritto che volevo vederla. Io ho parlato anche con Giulia, ma con lei non c’è stato niente, non era una relazione. Poi ho detto a Valentina che io volevo ancora lei”.







“Giulia fisicamente mi piace, ma non ha nulla che mi piace a me di una donna – ha proseguito il 21enne che non si rassegna alla rottura avvenuta a Temptation Island 2021 – A me piacciono le donne grandi poi. Io sento di stare ancora con Valentina, la amo. Sono molto pentito e farò di tutto per tornare con lei. Poi ci siamo visti una seconda volta con Vale e ci siamo baciati, insomma siamo stati intimi, ok abbiamo fatto l’amore. Abbiamo una magia noi”.

Tommaso confessa cosa prova ancora oggi per Valentina e ci racconta di come sono andate le cose con la single Giulia dopo #TemptationIsland, ma non sa che quest’ultima sta per arrivare… Cosa accadrà? pic.twitter.com/HWff8Zl9UU July 27, 2021

Ma poi li ha raggiunti la single Giulia, che di fatto ha sbugiardato Tommaso a Temptation Island 2021: “Appena siamo usciti mi ha chiamato subito, dicendomi di voler stare con me. È venuto a casa mia, siamo stati insieme ed è rimasto anche la notte a dormire. Non c’è stato nulla di intimo, anche se lui voleva”. E lui imbarazzato: “Volevo aspettare ancora con Valentina, dentro di me volevo quello, ma sul momento è ovvio mi facesse piacere stare con lei e godermi il momento”. Ma alla fine dei conti, Valentina è sicura di non volerlo più nella sua vita anche se lui non sembra pronto a demordere.