“Perché lascia Don Matteo”. Terence Hill, la verità sull’addio alla fiction arriva dal figlio

Don Matteo, Raoul Bova al posto di Terence Hill, la verità sul passaggio del testimone. Dopo la notizia lanciata da Tv Blog che vedrebbe Terence Hill cedere la sella della sua bici a Raoul Bova dopo quasi tredici stagioni di onorato servizio, a spiegare ai telespettatori i motivi della scelta, il figlio di Don Matteo. Le parole di Jess completano quanto già espresso da Raoul Bova durante l’intervista rilasciata per Vanity Fair.

Sul cambiamento previsto per il set di Don Matteo, si era già espresso Raoul Bova intervistato da Vanity Fair nel corso della diciottesima edizione de Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: “Non possiamo dire molto, gli sceneggiatori stanno ancora scrivendo. L’idea è di omaggiare Terence Hill”. E all’indomani dalla notizia che ha lasciato senza parole il pubblico di Don Matteo, la conferma arriva anche da Jess Hill, il figlio di Terence.

Lo avrebbe confermato sulle colonne del settimanale Di Più senza omettere i motivi che hanno condotto l’attore 51enne a cedere il posto e l’abito canonico di Don Matteo a un valido sostituto del panorama cinematografico italiano. Pare, infatti, che la scelta sia da ricondurre alla moglie di Terence, Lori, grande amore di una vita intera. Queste le parole di Jess.





“Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative”. Troppo impegnativo, dunque, il set di Don Matteo e difficilmente conciliabile con la vita privata dell’attore.

Una presenza sul set, quella della moglie Lori, a partire da quando Don Matteo ha abbassato il suo primo ciak, ovvero nel lontano 2000. E adesso per Terence Hill, giunto a un successo senza precedenti, è arrivato il tempo di dedicarsi anche a nuovi progetti di vita, soprattutto restando al fianco della moglie Lori Zwicklbauer, a cui l’attore è legato dagli anni Sessanta.