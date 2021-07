Temptation Island si sta accendendo sempre più. Ormai abbiamo imparato a conoscere le sei coppie, Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico. Come dice il conduttore Filippo Bisciglia: “In amore non esistono né regole né manuali a far sì che l’alchimia tra due persone duri per sempre. La vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme?”.

A queste ed altre domande i partecipanti vogliono trovare una risposta proprio durante il reality di Canale 5. Molte attenzioni si sono concentrate su Tommaso e Valentina. Tra i due non ci sono soltanto venti anni di differenza, ma anche quelle che sembrano evidentemente delle incompatibilità caratteriali. Soprattutto la gelosia di Tommaso sembra un ostacolo serio alla relazione. In ogni caso c’è anche un’altra coppia che sta mostrando parecchi limiti.

Parliamo di Claudia e Ste. “Ho scritto io a Temptation Island – ha fatto sapere Claudia – perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure, realmente”. I due avevano infatti fissato anche la data delle nozze, ma poi la pandemia ha fatto rimandare tutto. Inoltre c’è un episodio raccontato da Ancona Today: “Non è una coppia “nuova” ai colpi di scena visto e considerato che, il 30 settembre 2018, nell’intervallo al Del Conero della sfida del campionato di Promozione tra Anconitana e Cantiano fu proprio Stefano a chiedere a Claudia di sposarlo ottenendo il sì davanti a tutti gli spettatori presenti”.





Prima di entrare nel reality Ste aveva detto: “Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”. Ora però le cose sembrano essere cambiate. In attesa di vedere la terza puntata si parla di una reazione scomposta di Ste che non avrebbe accettato di vedere Claudia ‘twerkare’ con un tentatore. Ste sarebbe scappato piangendo. Ma non solo. Sul profilo di Deianira Marzano domenica 11 luglio è arrivata una segnalazione proprio sulla coppia in questione.

Ste Scionovo è stato visto al mare senza la fidanzata Claudia. C’è anche una foto a testimonianza. Il partecipante di Temptation Island si trova in uno stabilimento con due ragazzi e una ragazza. Senza la fidanzata. Sulla possibile rottura tra i due Deianira Marzano ha le idee chiare: “Guarda spero che abbia chiuso con quella arpia della fidanzata” scrive in risposta alla segnalazione. E intanto il profilo ufficiale del reality lancia uno spoiler proprio su quello che succederà nella terza puntata in onda stasera, lunedì 12 luglio.