“Tommaso? Con me…”. Temptation Island 2021, la vip più ‘esplosiva’ scatenata sul fidanzato di Valentina

È andata in onda la prima puntata di Temptation Island, tutte le coppie le coppie si sono già mostrate molto frizzanti. Ad entrare in scena per prima, la coppia formata da Valentina (40 anni) e Tommaso (21 anni) e la loro motivazione che li ha condotti ad intraprendere un viaggio nei sentimenti è la forte gelosia di lui, che spesso non riesce a domare.

Nel corso della prima puntata infatti, Tommaso ha vissuto una forte crisi alla vista della sua Valentina in bikini mentre ballava e socializzava con i single, tant’è che scoppiato in lacrime. Elettra Lamborghini, che ha commentato la prima puntata di Temptation Island su Twitter, ha deciso di esprimere la sua opinione in merito alla gelosia di Tommaso.

Elettra Lamborghini ha scritto: “Uno come lui io lo manderei al manicomio dopo un secondo. Al primo videoclip con il sedere di fuori non mi immagini nemmeno! Comunque sto adorando”. A commentare la gelosia fuori dai ranghi di Tommaso per la sua fidanzata Valentina è stata anche la showgirl ed ex opinionista Guendalina Tavassi.





Proprio lei ha infatti affermato nelle sue storie di Instagram di aver riconosciuto il volto di Tommaso in quanto suo vecchio hater, “Prima coppia di Temptation Island che vedo e penso ‘Oddio questo lo conosco’. Poi mi sono ricordata. C’era questo ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente”. La coppia formata da Tommaso e Valentina è stata dunque una delle protagoniste indiscusse della prima puntata di Temptation Island.

Valentina e Tommaso hanno fatto il proprio ingresso ai casting di Temptation Island mettendo l’accento su un importante problema: la gelosia di lui che spesso rompe l’equilibrio della coppia. Nella prima puntata di Temptation Island, Tommaso, piangendo disperatamente ha confessato di aver paura di perderla. Lui si considera già sposato e durante il primo falò, dopo aver visto due video, tutta la gelosia di cui parlava Valentina non ha potuto far altro che inondare il reality.