Filippo Bisciglia è tornato a guidare le coppie nel lungo viaggio nei sentimenti. Temptation Island è cominciato e le premesse per un’edizione pazzesca ci sono tutte: gelosie, dubbi, mancanze e confronti finali. Le coppie che quest’anno metteranno alla prova i propri sentimenti sono formate da Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa.

Ad attirare l’attenzione dei social la coppia formata da Jessica e Alessandro. I due stanno insieme da sette anni ed è stata la 34enne di Tradate, in provincia di Varese, a contattare la redazione di Temptation Island: A scrivere alla trasmissione è stata Jessica. Lei ha 34 anni, è di Tradate provincia di Varese e lavora come impiegata, mentre Alessandro ha 28 anni, è di Milano e lavora nell’azienda di famiglia. Sono una coppia da 7 anni e da 2 anni hanno deciso di convivere. Proprio la convivenza ha messo in crisi la coppia.

“Ho scritto io a Temptation Island perché quando ho conosciuto Alessandro era intraprendente, era il classico ragazzo che piaceva a tutte e invece da quando siamo andati a convivere è diventato una persona fredda e monotona che pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Non facciamo niente, stiamo a casa, guardiamo la tele, divano e non usciamo neanche. Vorrei un po’ di foco, meno noia”, ha detto la 34enne nel video di presentazione.





Alessandro aveva risposto spiazzando tutti: “Io mi sento perfetto così. È vero che sono cambiato, perché io mi sono divertito tanto in passato e non ho più bisogno di quel tipo di vita. Adesso mi basta lei. Quindi penso che il problema sia più suo”. E l’atteggiamento di Alessandro è stato fuori in tutti i suoi aspetti già durante i primi minuti nel villaggio. Il fidanzato di Jessica ha chiesto parti ad hoc per la sua dieta, si è dato da fare con allenamenti mirati e ha parlato della sua passione per la forma fisica e la palestra. Un atteggiamento che però è stato criticato dalle tentatrici, riprese dalle telecamere mentre prendono in giro il fidanzato e descrivono Jessica come ‘’una santa’’.

“Con tutto quello che fa non ha nemmeno la tartaruga”, “Non ha neanche l’addome”, dicono le tentatrici intente a prendere in giro Alessandro. “Se io potessi consigliarglo, gli direi di non lasciarla perché quando la trova un’altra poveretta che lo sopporta… Quella è una santa”, commenta una tentatrice.