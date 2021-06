“Alcuni sono già famosi”. Temptation Island 2021, svelati tentatori e tentatrici

La notizia fa il giro del web in poco tempo. A diffondere quasi tutti i dettagli ha pensato Chi Magazine dal profilo della pagina Instagram. Riflettori accesi su Temptation Island e dal ‘via’ attesissimo e neanche così tanto lontano. Solo 10 dieci giorni e i concorrenti dell’edizione guidata da Filippo Bisciglia avranno modo di iniziare la loro avventura.

Il mondo del reality è sempre una grande sorpresa. E a proposito dello start fissato per Temptation Island 2021 ne ha parlato il padrone di casa durante un’ intervista rilasciata al settimanale Chi: “In molti ci scrivono che non è estate finché non arriva Temptation Island! Ieri c’era il Festivalbar, oggi c’è il viaggio nei sentimenti “. Questo l’annuncio condiviso su Instagram dal profilo ufficiale di Chi Magazine.

“Mercoledì 30 giugno torna in prima serata su Canale 5 l’attesissimo “Temptation Island” unico docu-reality che tratta di sentimenti e mette alla prova le relazioni di coppia. Narratore del programma Filippo Bisciglia che, giunto all’ottavo anno consecutivo di conduzione, è pronto a raccontare le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei 12 protagonisti di questo viaggio nei sentimenti”.





“Partecipano: Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico. In amore non esistono né regole né manuali a far sì che l’alchimia tra due persone duri per sempre. La vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme? Amo davvero la persona a cui sono legato/a? Mi ama davvero? La nostra storia d’amore è solida a sufficienza? Per trovare risposte e per comprendere la vera natura del loro amore sei giovani coppie, non sposate e senza figli in comune, partono per un resort da sogno in Sardegna”.

“Ci sarà una coppia formata da Valentina e Tommaso: loro mi hanno fatto riflettere molto perché lui ha appena 21 anni, lei 40 ed ha alle spalle un matrimonio con un uomo molto più grande di lei. Ecco, questa coppia potrebbe regalare sorprese nel bene o nell’amore. In totale saranno sei le coppie che metteranno in gioco i loro sentimenti, c’è un po’ di tutto. C’è chi si deve sposare a breve ma nutre dubbi, chi invece è in crisi e cerca il dentro o fuori, insomma il mix giusto di sapori per far crescere il sentiment e la curiosità dei telespettatori, fidatevi di me”, chiosa il conduttore.