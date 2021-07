La nuova edizione di Temptation Island, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in onda su Canale 5, è iniziata col botto. Sei le coppie che in questi 21 giorni metteranno alla prova il proprio amore: Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa.

Tra momenti trash e clamorosi casi di gelosia (vedi la storia tra Valentina e Tommaso) la prima di Temptation Island ha messo in luce tanti aspetti che renderanno questa edizione memorabile. Dopo aver mandato in onda la storia tra Tommaso e Valentina, con lui gelosissimo solo per aver visto la fidanzata mostrarsi in bikini e giocare con un tentatore, è stata la volta di un’altra coppia che promette grandi cose.

Stiamo parlando di Ste e Claudia. La coppia non è nuova alle cronache locali e non (il video della proposta è stato pubblicato anche da quotidiani nazionali come Il Corriere della Sera e La Repubblica) perché nel 2018 Stefano Socionovo è finito sui quotidiani per aver chiesto a Claudia Venturini di sposarlo. Una proposta di matrimonio organizzata allo stadio, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo di Anconitana-Cantiano. Davanti a tutti i tifosi Stefano aveva chiesto a Claudia di sposarlo sulle note di “La musica non c’è” di Coez e lei aveva accettato. A scombinare i piani dei giovani la pandemia da Covid.





“Avevamo fissato le nozze il 1 agosto del 2020 – ha spiegato Stefano durante il promo di Temptation Island – Poi la pandemia ha rinviato tutti i piani. Voglio farle capire la sicurezza del mio sentimento e la voglia che ho di sposarla”. La coppia è sbarcata nel villaggio di Temptation Island e fin da subito i problemi sono venuti alla luce. Nel primo pinnettu Ste scopre che la fidanzata Claudia non è più sicura di volerlo sposare. “Non sono felice con lui né come vorrei né come dovrebbe essere una persona che sta per sposarsi”. Parole inedite per Ste, che si chiede come mai la fidanzata non gli abbia mai detto queste cose in privato.

Ste e lo sfogo con il puffo, ormai diventati amici.🍿#TemptationIsland pic.twitter.com/EQmrWsDYbf June 30, 2021

Dopo il pinnettu Ste ‘esplode’ di rabbia. Va in bagno, tira un pugno sulle mattonelle, poi si ritira in spiaggia, da solo, dove in un momento di crisi prende a pugni il pouf dove è seduto e sfoga la sua rabbia. Il video è stato rilanciato da diverse pagine Instagram e i commenti sono stati tantissimi: “Mamma mia che trash”, “Rip pouf”, “Quanta violenza, anche meno però”, “Ma così tanti disagiati insieme?! Vi siete superati”, scrive un utente taggando il profilo ufficiale di Temptation Island.