“Cosa fa durante i falò”. Temptation Island 2021, la rivelazione di Raffaella Mennoia su Maria De Filippi

Dopo Valentina e Tommaso a lasciare il villaggio di Temptation Island sono stati Claudia e Ste. “Ho scritto io a Temptation Island – aveva fatto sapere Claudia – perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure, realmente”.

I due avevano infatti fissato anche la data delle nozze, ma poi la pandemia ha fatto rimandare tutto. Inoltre c’è un episodio raccontato da Ancona Today: “Non è una coppia “nuova” ai colpi di scena visto e considerato che, il 30 settembre 2018, nell’intervallo al Del Conero della sfida del campionato di Promozione tra Anconitana e Cantiano fu proprio Stefano a chiedere a Claudia di sposarlo ottenendo il sì davanti a tutti gli spettatori presenti”.





Temptation Island 2021, cosa fa Maria De Filippi durante i falò

Claudia ha fatto la richiesta di falò e alla fine i due sono usciti insieme. “Spesso piango in bagno di nascosto e tu non te ne accorgi, anche quando esco dal bagno con gli occhi viola – dice Claudia a Ste – Non sei attento… Mi sono però analizzata ed ho scoperto anche molti miei errori. Non ti ho mai chiesto scusa e di questo mi dispiace. Vorrei ritrovare con te quella complicità che c’era prima”.

“Cercherò di essere più attento, ma tu devi cercare di coinvolgermi in tutto. Sicuramente cambierò ed ho capito che con le persone che più amo in assoluto, come te, mia madre e mia nonna, tendo a rispondere male a volte. Cambierò”. Alla fine Claudia e Ste sono usciti insieme confermando di voler convolare a nozze il 7 agosto.

Il viaggio nei sentimenti della altre quattro coppie continua e tra indiscrezioni e retroscena Raffaella Mennoia, la storica autrice di Temptation Island, ha svelato delle chicche su Maria De Filippi e sulle dinamiche della trasmissione.

Nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi & Canzoni la Mennoia ha spiegato cosa fanno i protagonisti dopo aver abbandonato il villaggio: “Il problema grosso è il dopo. Il regolamento che firmano i protagonisti dice che non possono farsi vedere insieme, stesso discorso se dovessero aver intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi”.

Poi la rivelazione su cosa fa Maria De Filippi durante i falò: “Maria c’è sempre, viene in Sardegna qualche giorno anche lei per lo sbarco e non ci lascia mai soli. Siamo in contatto spessissimo – ha spiegato Raffaella Mennoia – e i falò li ascolta in diretta”.