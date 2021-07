Stefano rompe il silenzio su Federica. Lui e la tentatrice, colpo di scena dopo Temptation Island

Manuela e Stefano un mese dopo Temptation Island 2021 hanno confermato la decisione presa al falò. I due hanno parlato della loro storia ma hanno deciso di prendere due strade diverse. Già a Temptation Island la coppia si era presentata con diversi problemi di fiducia a causa dei tradimenti di lui.

Nei rispettivi villaggi Manuela ha legato con il tentatore Luciano, mentre Stefano si è avvicinato a Federica e dopo 21 giorni lontani si sono incontrati in un infuocato falò. Stefano è crollato in lacrime e Manuela si è mostrata forte spiegando di non volere più un uomo così e confermando di voler uscire da sola. Stessa risposta per Stefano, che dopo le lacrime ha detto a Filippo di voler tornare a casa da solo.

Temptation Island 2021, Stefano rompe il silenzio su Federica

I due si sono presentati divisi anche nello speciale “Un mese dopo”, Manuela ha parlato con Filippo Bisciglia del suo rapporto con il tentatore Luciano e sembra che le cose stiano andando a gonfie vele e che la ragazza abbia trovato la felicità che cercava. “Manuela è una persona speciale, – ha detto Luciano – le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”.





Uscito dal villaggio, Stefano è tornato a casa sua e durante lo speciale ‘Un mese dopo’ ha raccontato cosa è successo alla fine del percorso: “Il dispiacere è stato grande, all’inizio è stata dura, ora sto meglio: era inevitabile chiudere. Ci siamo rivisti dopo Temptation Island ed abbiamo parlato tranquillamente come non capitava da tempo, ma subito dopo ci siamo di nuovo accesi. Ora lei sta con Luciano, questa cosa un po’ mi da fastidio, ma ha trovato la persona che assomiglia più a lei”.

“Con Federica va bene, – ha rivelato Stefano – ci siamo scambiati i numeri di telefono imparandoli a memoria e ci siamo sentiti e visti subito, è venuta a casa mia. Stiamo bene insieme. Rientrare a casa è stato un po’ pauroso, – ha raccontato la tentatrice Federica – ma tengo a questo sentimento e sono contenta di aver seguito il mio istinto perché c’è stato il lieto fine. Poi quel che sarà sarà”.