“Ci amiamo tantissimo e questo programma ci ha fatto riavvicinare tanto. È tornata la passione tra noi ed è davvero importante”. Così Claudia Venturini e Stefano Socionovo sono usciti più forti che mai da Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

I due sono usciti insieme dopo la terza puntata e un percorso non semplice: Claudia aveva dei dubbi sulla possibilità di sposare Stefano, soprattutto dopo che il periodo di lockdown aveva smosso i loro equilibri. La convivenza, a suo dire, aveva portato a un raffreddamento nei loro rapporti. La ragazza si era avvicinata al single Luke e aveva ammesso di non voler provare l’abito bianco, terrorizzata dall’impegno preso per il 7 agosto.

Dopo aver visto Stefano in lacrime, Claudia ha chiesto il falò di confronto ed è arrivato il chiarimento definitivo. “Adesso mi sento più tranquilla perché ho tirato fuori tutti i pensieri che avevo. Spero che le cose vadano per il verso giusto e che quello che ci siamo detti sia la base per ricominciare come prima. Mi sono messa molto in discussione, quasi ogni giorno. Ho ritrovato la mia parte spensierata, che da tantissimo non sentivo più. Ne avevo bisogno”.





“È un percorso forte che ti stupisce di continuo. Ogni giorno provi emozioni diverse, alcune mai vissute, a volte contrastanti tra loro, e ti ritrovi in crisi. Ma è stato anche grazie a queste sensazioni così diverse e difficili da decodificare che ho preso consapevolezza di me stessa, dei miei reali dubbi e sono riuscita a fare un passo avanti per la coppia”, aveva detto la coppia al magazine di Uomini e Donne.

Ste festeggia il suo addio al celibato con alcuni ex fidanzati di Temptation Island. pic.twitter.com/ShTSAH7PZ5 August 1, 2021

E ora è tempo di festeggiare, perché sabato prossima Claudia e Stefano diventeranno marito e moglie e come da tradizione l’ex volto di Temptation Island 2021 ha festeggiato l’addio al celibato. Insieme al futuro sposo c’erano anche alcuni ex fidanzati del reality: Alessandro Autera, Tommaso Eletti e Alessio Tanoni.