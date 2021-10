Carlo Conti, questa sì che è una bella notizia. Il colpaccio dopo Tale e quale show

La sfida dell’auditel viene vinta da Carlo Conti. Il suo Tale e Quale show continua a prendersi i favori del pubblico che premia lo sforzo dei concorrenti. Di contro, cala il Grande Fratello Vip che si ferma al 17% di share dopo una piccola risalita la settimana passata. Ad Alfonso Signorini non è bastato nemmeno il ritorno nella casa di Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani che ha regalato un nuovo esilarante momento di amore eccentrico e bizzarro

Scendendo nel dettaglio Carlo Conti ha avuto la meglio incollando davanti allo schermo 4.204.000 spettatori pari al 21.8% di share. Il GF Vip si ferma a 2.641.000 spettatori. L’impressione è che quest’anno il programma di Signorini sia più “debole” rispetto all’edizione dello scorso anno e di conseguenza, Carlo Conti vince piuttosto facile, continuando a portare a casa un venerdì sera dietro l’altro il miglior risultato in termini di ascolti.

Ironia della sorte a vincere la puntata di Tale e Quale show è stato Pierpaolo Pretelli che l’anno scorso è stato uno dei grandi protagonisti del GF Vip prima per la relazione con Elisabetta Gregoraci e poi per aver trovato l’amore con l’attuale fidanzata Giulia Salemi. Per Carlo Conti si tratta del miglior risultato dall’inizio di stagione.





Per quanto riguarda gli altri programmi su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.172.000 spettatori (5%) e Bull 817.000 spettatori (3.8%), su Italia1 John Rambo ha raccolto 1.125.000 spettatori (5%) e su Rai3 Vivere è visto da 707.000 spettatori (3.2%). Ancora: su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.077.000 spettatori (6.4%), mentre su La7 Propaganda Live registra 845.000 spettatori con il 5.2%. Infine su Tv8 Gomorra 4 in replica segna 406.000 spettatori pari all’1.9% e sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.069.000 spettatori (4.7%).

Nella fascia pomeridiana su Rai Uno L’Eredità colleziona 4.028.000 di spettatori e il 22.8% di share su Canale 5 – Caduta Libera: 3.210.000 di spettatori e il 18.9% di share; nella fascia preserale su Rai Uno Soliti Ignoti raccoglie 4.572.000 di spettatori e il 19.7% di share, mentre su Rai Tre Un Posto al Sole registra 1.639.000 di spettatori e il 7.1% di share; su Canale 5 per Striscia la Notizia ci sono 3.803.000 di spettatori e il 16.4% di share.