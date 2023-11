Nella serata del 3 novembre è andato in onda Tale e Quale Show di Carlo Conti e, nel corso della puntata, Cristiano Malgioglio ha citato Maria De Filippi all’improvviso. Una volta raccontato l’episodio con la conduttrice protagonista, il pubblico è rimasto a bocca aperta mentre il padrone di casa non è stato affatto sorpreso. Infatti, la rivelazione del giurato non lo ha lasciato sbigottito, anzi, si aspettava una cosa del genere.

Prima di parlare di quanto successo in questo caso a Tale e Quale Show con Cristiano Malgioglio e Maria De Filippi al centro dell’attenzione, dobbiamo riferirvi una cosa importantissima. La tredicesima edizione dello show raggiunge il traguardo portando tante gioie per i concorrenti che accederanno al Torneo dei Campioni. Partiamo anzitutto dal nome del vincitore indiscusso: Luca Gaudiano, con il suo Giuliano Sangiorgi, accede direttamente al Torneo dei Campioni.

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio nomina Maria De Filippi: cosa è successo

Una volta terminata la performance di Gaudiano a Tale e Quale Show, Conti ha chiesto il giudizio ai giudici ma Cristiano Malgioglio ha innanzitutto voluto fare il punto della situazione su Maria De Filippi: “Carlo, anche stasera c’è un messaggio di una nostra grande amica, Maria. Sì lei, alla quale io mando un bacio fortissimo, ti voglio bene. Sì, veramente ci sta guardando Maria adesso. Volete vedere il mio telefono?”. E lo ha fatto vedere a Loretta Goggi.

Dunque, Maria De Filippi è una telespettatrice di Tale e Quale Show in virtù anche della sua grande amicizia con Carlo Conti. Goggi non se l’aspettava e ha quindi buttato i suoi occhi sul cellulare di Malgioglio per averne certezza. Mentre il presentatore Rai ha esclamato: “Sì, certo è lei. Ci sta seguendo e ci guarda sempre“. Infine, il paroliere ha concluso l’argomento complimentandosi con la regina di Mediaset: “Che carina, stupenda”.

E sul web è apparso un commento molto soddisfatto di un utente, che stava seguendo la puntata e che ha postato il video in questione: “Maria che guarda il suo fratellino televisivo Carlo”. Davvero un bel momento per la televisione italiana.