Tale e Quale Show, il duro attacco durante la finalissima. Sfide avvincenti sul palcoscenico del talet shoh timonato dall’insuperabile Carlo Conti. Ma anche un giuria insindacabile che con i suoi verdetti ha portato solo uno dei concorrenti a posizionarsi sul tanto ambito podio. E nel corso della serata finale, prima del Torneo dei Campioni, i giudizi non potevano che essere ancora più mirati. Lo sa bene la concorrente che dopo le osservazioni di Loretta Goggi non si è fatta scappare l’occasione di togliersi un sassolino dalla scarpa.

Loretta Goggi sotto attacco a Tale e Quale Show. Puntatissima in vista della classifica finale per lo show di Carlo Conti che ha sempre promesso grandi numeri. E lo ha fatto fino all’ultimo voto. Nel corso della puntata è veramente successo di tutto. Lo scivolone di Cristiano Malgioglio non sarà di certo l’unico momento indimenticabile della serata.

Leggi anche: Tale e quale show, è finita così: il vincitore dell’edizione 2023 e la classifica finale





Loretta Goggi sotto attacco a Tale e Quale Show, interviene la diva: “Se ne faccia una ragione!”

Ed è questo il caso di aprire anche il capitolo di Loretta Goggi che dopo l’esibizione di Pamela Prati nelle vesti di Rosanna Fratello ha rimarcato: “Perché non hai fatto il vibrato di Rosanna Fratello. Lei ha la voce vibrante che va su e giù. Mi è mancato lo scuro e il vibrato che invece è tipico della cantante“. Dopo le parole di Loretta anche le osservazioni di Cristiano.

“Sembra che abbaia è vero!“. Non è apparsa per nulla dello stesso parere la concorrente che ha voluto immediatamente sottolineare il proprio disappunto: “No adesso abbaia no, io mi dissocio da questo pubblicamente“. L’affondo, se così può dirsi, è arrivato persino da Rosanna Fratello che è intervenuta su Tag 24 a proposito dell’esibizione della concorrente vip.

“Anche in passato ha parlato di me e adesso mi difendo. In diretta commentava il mio vibrato, ma io non ce l’ho, non lo avevo prima e non ce l’ho nemmeno adesso. Giudicasse i concorrenti e non me. Anche un anno fa quando mi ha imitata Alessandra Mussolini, lei ha commentato il testo del mio brano dicendo che non era attuale. Il mio è un pezzo rimasto ed è iconico e se ne faccia una ragione. […] Ha una vocalità anonima. […] A me a questo punto sembra tutta gelosia“. La replica della giurata: “Pamela sei stata brava! Perché io ad esempio tra le tante voci che ho imitato, non riesco a fare Loredana Bertè molto bene. Questo perché io non ho il grattato. Non ci posso fare nulla non ce l’ho, non c’è niente da fare. Ho una voce squillante, come dice Rosanna Fratello ho una voce anonima“. E subito Malgioglio: “Cosa? Aspetta, cosa ti ha detto Rosanna Fratello?”. Loretta Goggi ha risposto: “Niente, non importa, mi è uscito così e va bene“.