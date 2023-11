Tale e Quale Show, la notizia fa presto il giro del web. Il programma di successo timonato da Carlo Conti arriva alla sua conclusione: il pubblico di telespettatori dimenticherà difficilmente le sorprese che ogni puntata ha saputo regalare sul piccolo schermo. Ma come ogni più bella favola, anche questa edizione si avvicina inesorabilmente alla conclusione. La classifica finale è sotto gli occhi di tutti così come i nomi dei 5 concorrenti che accederanno al Torneo dei Campioni.

Classifica finale di Tale e Quale Show, fuori i nomi. La tredicesima edizione dello show raggiunge il traguardo portando tante gioie per i concorrenti che accederanno al Torneo dei Campioni. Partiamo anzitutto dal nome del vincitore indiscusso: Luca Gaudiano, con il suo Giuliano Sangiorgi, accede direttamente al Torneo dei Campioni.

E l’appuntamento imperdibile andrà i onda su Rai1 venerdì 10 novembre. Lo scenario? Ebbene, il vincitore Gaudiano dovrà fare i conti con altri 4 nomi della passata edizione, ovviamente i migliori. Una sfida che sicuramente terrà incollati allo schermo milioni di telespettatori. Ma Gaudiano non sarà da solo. Con lui anche Licitra, Mongiovì, Rotolo e Lamborghini che sfideranno i cinque concorrenti più votati della dodicesima edizione.

I nomi? Ovviamente Antonino Spadaccino, ma anche Valentina Persia, Elena Ballerini, Andrea Dianetti e Gilles Rocca. E come se le novità non bastassero, in via del tutto eccezionale, a salire sul palcoscenico anche il duo Paolantoni e Cirilli. Ma per chi se la fosse persa, vediamo adesso i risultati della classifica finale dei concorrenti della tredicesima edizione del talent.

Luca Gaudiano ha totalizzato 435 punti, seguito da Lorenzo Licitra con 406 punti. Dunque Ilaria Mongiovì con 401 punti e Jasmine Rotolo con 399 punti. E ancora Ginevra Lamborghini con 357 punti e Alex Belli con 298 punti. Seguono Pamela Prati con 289 punti e Maria Teresa Ruta con 273 punti. In ultimo Jo Squillo con 258 punti e Paolantoni e Cirilli con 123 punti.