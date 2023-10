Tale e Quale Show, il collegamento dall’ospedale. L’attuale edizione del programma di Carlo Conti è stata molto chiacchierata negli ultimi tempi. Prima il piccolo incidente di percorso per Maria Teresa Ruta, vittima di una frattura di una costola proprio durante una delle sue esibizione in preparazione, poi è stata la volta di Scialpi, costretto ad abbandonare il programma dopo l’infortunio alla gamba al termine della quinta puntata, avvenuto mentre tornava in camerino con gli zatteroni dei Cugini di campagna.

Scialpi si collega dall’ospedale con lo studio di Tale e Quale Show. Per quanto riguarda i dettagli dell’infortunio, riporta il portale TvBlog, Scialpi ha riportato un infortunio al piede sinistro dopo essere scivolato. Probabilmente il motivo è stato da attribuire alle zeppe indossate. Dopo essere caduto, dunque, il concorrente è stato prontamente trasportato in ospedale.

Scialpi si collega dall’ospedale con lo studio di Tale e Quale Show: “Ecco come sto…”

È stata una settimana abbastanza movimentata nel mondo di Tale e Quale. Come vedete nella classifica non c’è Scialpi”, ha annunciato Carlo Conti, che ha poi aggiunto: “La scorsa settimana, Scialpi avrebbe dovuto interpretare Nick dei Cugini di Campagna. Si è presentato in scena vestito da Nick dei Cugini di Campagna, però era senza voce e ha rimandato a questa settimana”.

E ancora: “Poi c’è stato un incidente. Nello scendere, a fine puntata, in sala trucco per struccarsi è caduto e si è fatto veramente male a una gamba. Il nostro Scialpi si è dovuto ritirare dal programma. È stato operato e ci colleghiamo con lui dall’ospedale“. A questo punto, il collegamento con l’ospedale dove Scialpi è ancora sotto osservazione dei medici.”Come sto? L’umore benissimo. La salute migliorerà. È stata una brutta disavventura? Abbastanza. Le scarpe dei miei amici, i Cugini di Campagna, hanno fatto la differenza”.

Scialpi ha proseguito nel racconto: “Ho fatto un selfie con una signora che pensava che fossi davvero uno dei Cugini di Campagna”. E non poteva mancare la sorpresa, ovvero il videomessaggio dei Cugini di Campagna: “Buonasera a tutti. Ciao piccolo, grande Scialpi. Seguiamo Tale e Quale da sempre perché noi artisti imitati osserviamo qualche correzione da fare alla nostra immagine”.