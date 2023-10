Ginevra Lamborghini, l’esibizione a Tale e Quale Show nei panni di Elodie. Una puntata esilarante quella andata in onda nelle ultime ore che avrebbe scosso l’animo dei presenti. L’ex gieffina ha deciso di vestire i panni della sensuale e bravissima Elodie, ma qualcosa non sembra essere andato come sperato. Infatti lo stesso padrone di casa, Carlo Conti, è stato dunque costretto a interrompere l’esibizione dopo pochi secondi. Ecco cosa è successo.

L’esibizione di Ginevra Lamborghini interrotta a pochi secondi dall’inizio. Succede di tutto e molto di più nel corso delle trasmissioni televisive, e lo sa bene anche il conduttore di Tale e Quale Show che ha dovuto fermare tutto non appena Ginevra Lamborghini ha pronunciato il primo ‘la’ nei panni di Elodie. L’episodio è stato anche ampiamente discusso sui social.

L’esibizione di Ginevra Lamborghini interrotta a pochi secondi dall’inizio: “Ci sono dei problemi…”

“Interrompiamo, ci sono dei problemi tecnici, noi qua sentiamo benissimo ma da casa no. Come mai? Il bello della diretta, rifacciamolo, cambiamo microfono“, sono state parole di Carlo Conti nel corso della diretta. Ebbene si, l’esibizione di Ginevra Lamborghini non è stata molto fortunata. Ma senza perdersi d’animo, l’ex gieffina ha poi ripreso a esibirsi davanti al pubblico e alla giuria, arrivando poi ottava.

“Hai cantato bene, ringraziando il cielo hai un viso meraviglioso ma col trucco non sei riuscita a somigliare a Elodie”, è stato il parere di Loretta Goggi che ha poi aggiunto: “Ti sei però dimenticata di dividere le parole in sillabe come fa lei. Spal-la, brac-cia. Fa piccole pause fra una sillaba e l’altra, tu hai legato sempre le parole“. Di parere diverso invece Malgioglio.

Alziamo tutti il VOLUME con Ginevra Lamborghini che interpreta Elodie a #taleequaleshow 🔥 pic.twitter.com/iPcAgeX7Ks — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023

“Hai fatto un karaoke spensierato, ti è mancato il ritmo felino, mi sei sembrata una gattina che appena vede un topo scappa”. E le parole del giurato gli hanno permesso di raccontare anche una vicenda che ha vissuto personalmente: “Io ho urlato, ho visto due topi a Roma l’altro giorno, uno ha tentato di mordermi sono scappato“.