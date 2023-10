Brutte notizie per Carlo Conti e il suo pubblico. A Tale e quale show si è registrato un infortunio decisamente serio ai danni di una concorrente, che non potrà prendere parte alla prossima puntata. L’appuntamento con la trasmissione è previsto venerdì 20 ottobre, ma lei non ci sarà praticamente al 100% ed è già stata scelta la sua sostituta. Una perdita notevole, visto che era anche stata stabilita la sua performance artistica che invece non avrà luogo.

Un imprevisto inaspettato per Tale e quale show, che dovrà proseguire almeno per il momento senza la sua preziosa presenza, a causa di un infortunio improvviso e che ovviamente nessuno poteva aspettarsi. La concorrente avrebbe alzato bandiera bianca e non sarà presente in almeno una puntata, anche se non è da escludere che possa saltare più appuntamenti, visto che dovranno essere valutate man mano le sue condizioni di salute.

Leggi anche: “Ma non è possibile”. Tale e Quale Show, Loretta Goggi ‘fuori di testa’ davanti a quella scena





Tale e quale show, infortunio improvviso della concorrente: chi la sostituisce

Ad anticipare la notizia è stato il sito TvBlog, il quale ha confermato che a Tale e quale show si è verificato questo infortunio che non permetterà alla concorrente di esibirsi nella sua imitazione di Elettra Lamborghini. Ma Conti è subito corso ai ripari, scegliendo chi potesse prendere il suo posto. Si tratta tra l’altro di una parente stretta dell’infortunata, che dunque sarà sostituita da una persona della quale ha la massima fiducia.

Ad essersi fatta male è Maria Teresa Ruta, vittima di una frattura di una costola proprio durante una delle sue esibizione in preparazione alla prossima puntata di Tale e quale show. TvBlog ha specificato che non si tratterebbe di qualcosa di molto grave, ma inevitabilmente dovrà momentaneamente fermarsi la sua avventura televisiva. Al suo posto ci sarà la figlia Guenda Goria, che ha accettato con grande entusiasmo.

Per Guenda sarà un’occasione unica nel suo genere per mettere in mostra le sue qualità. Infatti, in passato aveva provato ad entrare nel cast di Tale e quale show, ma non era mai stata in grado di superare i provini. E ora dovrà essere all’altezza della situazione.