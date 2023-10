Loretta Goggi senza parole, è successo a Tale e Quale Show 2023. Un’edizione densa di colpi di scena quella della trasmissione con alla guida del timone un esuberante Carlo Conti. La performance del concorrente ha lasciato letteralmente senza parole tutti i presenti, in particolar modo Loretta Goggi. La sfida era decisamente più difficile per il cantante, che ha indossato le vesti di una voce celebre del panorama artistico e musicale italiano.

Loretta Goggi senza parole a Tale e Quale Show 2023. Una quarta puntata che ha saputo lasciare il segno, quella della trasmissione timonata da Carlo Conti. Il concorrente in gara ha sempre tenuto alti gli ascolti per bravura e capacità interpretativa e anche questa volta è riuscito a portare a casa il consenso popolare, a inclusione di quello dei giurati.

Leggi anche: “Quarto nipote in arrivo”. Albano Carrisi nonno-poker, il gossip: la figlia in dolce attesa





Loretta Goggi senza parole a Tale e Quale Show 2023: standing ovation per il concorrente nei panni di Al Bano

Stiamo parlando di Luca Gaudiano che ha dovuto vestire i panni di Al Bano esibendosi con il celebre brano “Nel sole”. Una canzone e un’interpretazione per nulla facili, ma d’altronde il cantante ha sempre accettato sfide molto ardue centrando sempre il segno. L’espressione di Loretta Goggi è stata la prova schiacciante di essere riuscito a pieni voti nell’impresa.

E non solo Loretta Goggi sembra aver apprezzato la performance. Per il cantante non poteva che avvenire la standing ovation dal pubblico e anche dai restanti giudici. Applausi sia per l’interpretazione canora sia per la somiglianza impressionante con l’artista originario di Cellino San Marco, reso celebre proprio per il tratto distintivo di una voce esplosiva ed emozionante.

Il sole è entrato nello studio di #taleequaleshow e in tutte le vostre case! ☀️ @GaudianoMusica interpreta Al Bano a Tale e Quale Show pic.twitter.com/PGFGu9jZem — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 13, 2023

E proprio a proposito di Al Bano, la notizia più bella è arrivata solo di recente. La figlia Romina Carrisi infatti è dolce attesa di un maschietto che renderà il cantante e l’ex moglie presto nonni. Il lieto evento avverrà intorno al mese di gennaio quindi quelli che seguiranno saranno mesi di preparativi e festeggiamenti preannunciati.