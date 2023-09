Spettacolare notizia in arrivo per Albano Carrisi, che starebbe per diventare nonno con l’arrivo del quarto nipote. Non stiamo parlando di un annuncio diretto da parte del cantautore di Cellino San Marco, ma di un’indiscrezione molto forte e decisamente attendibile. Ovviamente c’è grande fermento intorno ai fan dell’artista pugliese, che vogliono saperne molto di più. E non è da escludere che lui stesso possa rompere il silenzio nelle prossime ore.

Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata su Albano Carrisi, che potrebbe essere chiamato nonno ancora una volta. Nella sua cerchia ristretta c’è chi gli starebbe per allargare la famiglia con la venuta del quarto nipote. Sarebbe già pronto a brindare insieme a loro per fare festa e insieme a loro tanti suoi supporter non vedono l’ora che questa news possa trovare riscontri e successivamente essere ufficializzata.

Leggi anche: “Non una mia scelta”. Al Bano e Loredana Lecciso, il colpo di scena, cosa è successo tra loro





Albano Carrisi pronto a diventare di nuovo nonno: in arrivo il quarto nipote

A svelare i primi dettagli è stato il settimanale Diva e Donna, che ha anche postato una bellissima foto di colei che renderebbe felicissimo Albano Carrisi. Lui si è già abituato ad essere nonno, ma l’entusiasmo crescerebbe ancora di più con questo eventuale quarto nipote. Ripetiamo che non siamo in presenza di annunci ufficiali, ma andiamo a vedere cosa starebbe succedendo nella famiglia dell’artista di Cellino.

Secondo Diva e Donna, ad essere incinta sarebbe Romina Carrisi, dato che sta diventando virale una sua foto mentre si tocca quello che sembrerebbe essere un pancino. Il sito Ultimenotizieflash ha però voluto rimarcare una cosa: la figlia di Al Bano ha ammesso in passato di avere problemi legati ad alcune intolleranze al cibo, quindi potrebbe trattarsi di un gonfiore. Il cantautore ha già tre nipoti, figli di Cristel, che si chiamano Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Ryo Inés.

Diva e Donna ha semplicemente scritto, dandolo praticamente per certo: “Al Bano e Romina nonni: Romina Jr. aspetta un bambino“. La ragazza ha 36 anni, mentre il suo compagno che si chiama Stefano Rastelli è molto più grande di lei, avendone 52.