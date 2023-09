È tornato in tv Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show e tra i concorrenti quest’anno c’è anche Ginevra Lamborghini. Ex GF Vip e sorella della ben più famosa Elettra, è di fatto la prima volta che si fa conoscere al grande pubblico nelle vesti di cantante, anche se ha già pubblicato un singolo in collaborazione con Alessandro Basciano, I see you, che ha cantato in tutte le discoteche. Tornando alla performance di venerdì sera, nel suo video di presentazione l’ereditiera telefona alla mamma Luisa, che le fa i migliori auguri per questa sua nuova esperienza televisiva.

“Devi mettercela tutta, ci sono tanti talentosi, ma tu non sei da meno”, le dice la signora Lamborghini. Sul palco di Tale e Quale Show Ginevra Lamborghini si esibisce sulle note di Mon Amour, il successo dell’estate di Annalisa. Sicuramente molto emozionata, viene tradita più volte dalla voce tremante e a un certo punto dimentica anche qualche parola. Ma non si può dire che non ci abbia messo tutto l’impegno e l’entusiasmo possibili. Per questo motivo viene subito supportata dal pubblico in studio e dal conduttore.

Tale e Quale Show, mega gaffe di Cristiano Malgiolgio

E la giuria? Dopo i complimenti di Carlo Conti, il commento di Giorgio Panariello: “Questa performance non me l’aspettavo assolutamente. Non immaginavo che lei avesse questa voce, non sapevo neanche che cantasse”. E poi: “Una bella sorpresa, intonata e poi aveva delle belle intenzioni, con questo sguardo pantesco mi sei piaciuta tanto”.

Ma poi arriva il turno di Cristiano Malgioglio che con due parole sole sgancia una provocazione che fa calare il gelo nello studio di Tale e Quale Show. “Mah, devo dire che Elettra più che una Lamborghini mi è sembrata una 500 stasera”, le dice andando a toccare il tasto dolente del rapporto, ormai inesistente, con la sorella.

– devo dire che Elettra più che una Lamborghini era una 500

~ no lei è Ginevra

– ha una sorella? non lo sapevo 🫴🏻



IN LACRIMEEEE #taleequaleshow pic.twitter.com/RzgbNb5uCZ — 🪽Francesca🪽 (@_cielodiperle) September 22, 2023

“Non è Elettra, è la sorella, è un alto modello lei”, lo corregge col sorriso Carlo Conti. E lui: “Non è Elettra? E chi è? La sorella? Oddio non lo sapevo che avesse una sorella, pensavo che qui ci fosse Elettra. Comunque brava, anche se Annalisa appoggia di più la voce, questa vocalità meravigliosa e straordinaria che ha. Però sei stata brava devo dire”. “Spero che mi convincerai di più. Comunque sei molto bella complimenti, più di Elettra”, la conclusione.