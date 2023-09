Sorpresa totale da Caterina Balivo nella puntata del 22 settembre de La volta buona, il nuovo programma che conduce su Rai1. Ospite la grande artista Katia Ricciarelli, che però ha fatto vivere momenti di tensione in diretta. Stava raccontando un fatto sulla sua vita privata, quando la presentatrice è intervenuta con una domanda molto particolare. E la soprano ha risposto per le rime, facendo emergere un bel po’ di incredulità in studio.

Un episodio sorprendente quello che ha visto protagoniste Caterina Balivo e Katia Ricciarelli, infatti nessuno pensava che la trasmissione potesse prendere quella piega. Invece è stato proprio così e alla fine la conduttrice ha fatto praticamente una scoperta clamorosa in quel frangente. Ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha respinto quella teoria e ha specificato che tipo di legame avesse con questa persona.

Caterina Balivo e Kata Ricciarelli, tensione in studio: “Come ti permetti?”

Caterina Balivo ha chiesto delucidazioni sul legame amoroso di Katia Ricciarelli con un cantante e lei ha iniziato a spiegare tutto: “Ci siamo amati molto e ho tanti ricordi. Mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’. Con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui. Poi, la rottura dovuta all’indecisione di fare il grande passo. Diciamo che io ero stanca di fare l’eterna fidanzata. Come mai non l’ho sposato? Lui era già sposato“.

Il riferimento era al tenore Josè Carreras, quindi sentendo quelle parole, Caterina Balivo le ha chiesto conferma: “Ah, quindi tu eri l’amante“. Ma Katia ha immediatamente replicato alla conduttrice Rai: “Ma come ti permetti? Io ero l’amore della sua vita“. Poi c’è comunque stato un accenno di sorriso da parte della soprano, dunque la tensione che era nata in quel frangente si è sciolta poco dopo e l’intervista è andata avanti senza problemi.

Katia Ricciarelli e Josè Carreras sono stati uniti da una relazione per ben 13 anni e lei ha ricordato così in passato questo suo amore: “Abbiamo cantato moltissimo insieme, registrato anche una marea di dischi, eravamo una coppia perfetta. Poi mi sono stancata di fare la fidanzata eterna e ho detto basta e lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi”.