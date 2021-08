L’ultima volta che ne abbiamo parlato era per una bellissima notizia. L’ex ballerina di Amici era infatti diventata mamma per la seconda volta. L’11 aprile del 2020 Susy Fuccillo ha fatto sapere a tutti della nascita di Giordana con un post su Instagram: “11 APRILE 2020 alle ore 3.00 🕊 Il mio nome “Giordana” significa “Fiume che scorre” sono arrivata per donare, insieme a tutti i bambini nati in questo momento storico, un ondata di benedizioni in questo mondo. 🎀 Mi è scoppiato il cuore per la seconda volta”.

In quell’edizione, infatti, la giovane non era particolarmente gradita alla nipote del celebre artista Adriano anche per il suo aspetto fisico. In una circostanza la chiamò addirittura ‘sacco di patate’ sempre in riferimento alle sue doti di danza e non ovviamente personali. Adesso, però, per Susy Fuccillo ci sono problemi ben più gravi da affrontare. Nel suo ultimo post l’ex allieva di Amici ha fatto sapere a tutti un brutto evento che le è capitato recentemente.

In un video pubblicato su Instagram Susy Fuccillo racconta che il locale che gestiva con la famiglia a Catania è andato completamente distrutto: “Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici, in meno di 4 ore del nostro stabilimento balneare “Le Capannine” non è rimasto più nulla. Mi sento impotente e persa, violentata nell’anima ed emotivamente vulnerabile. L’incendio è partito da un terreno non molto distante dalla nostra struttura, abbiamo provato subito a chiamare i vigili del fuoco, ma che ahimè non hanno mai risposto. Il vento non era a nostro favore e in meno di 20 minuti le fiamme hanno attaccato tutta la nostra struttura”.





Un bruttissimo episodio che Susy Fuccillo ha voluto raccontare sui social. Adesso a prevalere è il dolore e la sofferenza per quanto avvenuto: “Ed eccomi qui oggi, ho perso una parte di me in quelle fiamme, guardo gli occhi della mia famiglia e vedo tanto dolore, lo stesso dolore che mi riporto dentro da quel maledetto venerdì 30 luglio. Le Capannine è casa di tutti, un ritrovo per giovani e famiglie, uno stabilimento che ha sempre lavorato con grande dedizione, disponibilità e armonia”.

In ogni caso l’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo non si vuole arrendere: “Sono a conoscenza – scrive nel post – anche del fatto che hanno aperto una raccolta fondi per aiutarci a ricostruire quanto prima tutta la struttura, vi ringrazio infinitamente del sostegno e speriamo di rialzarci presto, e ripartire più forti di prima. @lecapannine. Con il cuore. La vostra Susy!”.