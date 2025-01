Grande Fratello, Zeudi Di Palma contro l’ex amica Helena Prestes. Nella Casa si continua a discutere delle recenti litigate che hanno visto come protagonista la modella brasiliana. Ora la concorrente, protagonista di questa edizione, è in nomination con Ilaria Galassi dopo la decisione di abbandonare il programma da parte di Jessica Morlacchi. In tanti hanno detto la loro sulle recenti vicissitudini.

Lorenzo Spolverato, ad esempio, ha attaccato gli autori affermando che è stato sbagliato mettere in nomination Helena e Ilaria insieme ad altri che non c’entrano niente con la lite. Poi ha minacciato che, se lunedì dovesse uscire Shaila, allora uscirebbe anche lui. Eva Grimaldi, invece, ha preso le difese di Helena ricordando che ha tolto l’acqua calda dal bollitore per non fare male… Ora arrivano le dure parole di Zeudi.

Leggi anche: “Hanno preso una decisione”. Grande Fratello, svolta tra Helena e Zeudi





Zeudi contro Helena: cosa ha detto l’ex miss Italia

Come molti sanno Zeudi Di Palma e Helena Prestes hanno stretto un forte legame all’interno della Casa. Più che amiche, sono arrivate ad effusioni e baci, facendo pensare ad un flirt in corso tra le due. Dopo alcune incomprensioni le due modelle hanno fatto pace. Ma adesso, dopo il caos degli ultimi giorni, Zeudi ha usato parole molto dure nei confronti dell'(ex?) amica.

Al termine della puntata Zeudi si è confrontata con Shaila sul comportamento di Helena: “Durante l’ultima litigata le ho detto che doveva chiedere scusa prima e non doveva aspettare la puntata”. L’ex velina di Striscia ha ribattuto: “Lei sostiene nel suo vittimismo che viene provocata ed invece è lei che provoca tutti i giorni e non lo ammette“. Ebbene la replica di Zeudi ha lasciato molti fan della coppia con Helena a bocca aperta.

“Lei è vero che provoca – ha risposto Zeudi – perché non sopporta alcune cose e quindi provoca. È capitato anche a me solo che non ho risposto”. E Shaila: “Provoca tantissimo. Quindi quando la proteggono io spero che non capiti anche agli altri perché è frustrante. Ovvio che se di nuovo arriva e di nuovo capita, siamo esseri umani e non possiamo stare in silenzio. Ovviamente dobbiamo trovare la giusta modalità per tutelare noi stessi”. E qualcuno su Zeudi, riferendosi a Helena, ha commentato: “Bella amica…”.

“Lo sai perché è uscita? Io sì”. Grande Fratello, dopo il ritiro di Jessica Helena vuota il sacco con Pamela