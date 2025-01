Il ritiro di Jessica Morlacchi dal Grande Fratello è stato sicuramente il momento saliente dell’intera puntata. Puntata, quella di mercoledì 8 gennaio 2025, che era attesissima, soprattutto per i provvedimenti disciplinari annunciati dopo le violenti liti tra tre concorrenti. Che ci sono stati, ma quando Alfonso Signorini ha comunicato le nomination d’ufficio di Jessica, Helena e Jessica la cantante se ne è andata.

La concorrente, una delle veterane e di fatto tra le più note al pubblico di questa edizione, ha abbandonato il gioco tra lo stupore di tutti e a nulla sono valsi i tentativi di conduttore, opinioniste e coinquilini di farla desistere. Ha detto che era tempo che voleva prendere questa decisione drastica e il provvedimento le ha dato l’impulso per lasciare definitivamente il reality di Canale 5.

Leggi anche: “Questo non l’avete visto”. Grande Fratello, le mani addosso: il video choc della rissa





GF, la reazione di Helena al ritiro di Jessica

Come deciso dal GF, invece, Helena e Ilaria sono finite al televoto che si chiuderà lunedì prossimo insieme a Tommaso, Luca e Shaila. Ma ovviamente il ritiro di Jessica ha monopolizzato le conversazioni dei concorrenti dopo la puntata e la modella si è sentita di dire la sua.

Parlando con Pamela Petrarolo, che sempre mercoledì sera è rientrata in gioco, ha detto: “Tu pensa un po’, lei è uscita perché non riesce a dire scusa. Io volevo uscire perché mi vergogno delle cose che ho fatto!”. La breve clip in questione è diventata virale e ovviamente ha diviso il pubblico.

Helena: “…tu pensa un po’ lei è uscita perché non riesce a dire scusa, io volevo uscire perché mi vergogno delle cose che ho fatto!”



HA RAGIONE 💣 💣💣✈️#GrandeFratello pic.twitter.com/LImUWyiD6E — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) January 8, 2025

“Ha ragione Helena – J troppo prepotente chi crede di essere”, “Regina”, “Grande!”, si legge dai commenti lasciati dai fan della modella brasiliana. Ma c’è anche chi non ci sta: “Se si vergogna così tanto perché non è uscita allora”, “Ah falsa!”, “E allora esci! Siamo in attesa! RIDICOLA”.