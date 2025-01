Ore intense al Grande Fratello per Helena e Zeudi, che ora sono arrivate a definire probabilmente in maniera totale il loro rapporto. Durante la notte tra il 2 e 3 gennaio c’è stato uno scontro tra le due concorrenti. Il battibecco è derivato dal fatto che entrambe hanno delle maniere diverse per portare avanti l’amicizia, nata all’interno del reality show.

In particolare, come riferito dallo stesso sito ufficiale del Grande Fratello, Helena ha voluto sottolineare l’importanza del suo legame con Lorenzo nonostante le difficoltà del passato. Zeudi invece ha puntato il dito contro la coinquilina, ammettendo che non sia facile per lei comunicare a dovere con la Prestes.

Grande Fratello, svolta tra Helena e Zeudi: cosa hanno deciso di fare

Dopo momenti di grande amicizia e altri caratterizzati da tensioni e litigi, Helena e Zeudi hanno deciso di fare una cosa importante al Grande Fratello. La brasiliana le ha detto che ha un po’ di difficoltà ad avere piena fiducia, ma allo stesso tempo sente la sua mancanza ed è dispiaciuta per tutto quello che hanno vissuto. E le ha chiesto di giungere a una pace.

Nonostante l’iniziale scetticismo, Zeudi ha accolto l’invito e ha voluto fare pace con Helena sigillando questo momento emozionante con un caloroso abbraccio. La sudamericana ha poi chiarito una cosa: si era infastidita perché pensava che la Miss Italia 2021 volesse decidere chi doveva frequentare, invece la Di Palma ha confermato che non voleva allontanarla da nessuno. Ci sono state le scuse di Helena, accettate dalla sua amica.

Dunque, il chiarimento sembra essere definitivo e quindi sarebbe tornata la pace completa tra Helena e Zeudi. La speranza dei fan è che non ci siano più liti o incomprensioni.