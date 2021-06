“Proprio loro”. Striscia la Notizia, ecco i nuovi super conduttori. Lei e lui, per loro è la prima volta

Non riuscirete mai a credere quello che stiamo per rivelarvi. Sia chiaro, non è nulla di certo, ma sembrerebbe proprio che la prossima stagione di Striscia la Notizia, quella in onda a partire da Settembre 2021, sarà un’edizione all’insegna della novità. Come già saprete, oltre alle nuove veline (dopo 4 anni non ci saranno più le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva ad intrattenere il pubblico con i loro “stacchetti”) ci sarà anche un’altra coppia alla conduzione.

Hanno detto addio Ficarra e Picone, questo è noto e al loro posto potrebbe arrivare un duo davvero scoppiettante. Stando a quanto si apprende da Fanpage e dal settimanale “Chi”, sembrerebbe che Antonio Ricci abbia scelto come conduttori di Striscia la Notizia una coppia davvero “impensabile”. Insomma, se da una parte volti come Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sembrerebbero essere confermati alla conduzione di Striscia la Notizia.

Dall’altra bisogna capire chi sarà la coppia di conduttori che prenderà il posto di Ficarra e Picone nel periodo post-vacanze. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia stata pensata una coppia davvero fenomenale. E che, soprattutto, non avreste mai immaginato.





Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani al timone

Sempre secondo Fanpage, sembrerebbe che il posto lasciato vuoto da Ficarra e Picone possano prenderlo Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani. Entrambi impegnati con progetti lavorativi personali (l’attrice è sul set di Foscia Innocenti e il buon napoletano, invece, alle prese con il suo prossimo film, ndr), sembrerebbero essere proprio loro gli “eredi” del duo comico siciliano.

Un’ipotesi molto allettante per la conduzione di Striscia la Notizia, poco da dire. E anche se ancora nessuno lo sa con certezza, sembrerebbe proprio un rumors che ha delle fondamenta. In ogni caso, a noi come ipotesi piace. E a voi? Speriamo bene, allora!