“Finisce così”. Storie italiane, il triste annuncio di Eleonora Daniele. La trasmissione in onda su Rai1 terminerà il prossimo venerdì, ovvero il 31 maggio 2024. Dopo un lungo anno insieme alla conduttrice, ora i telespettatori dovranno invece accogliere, volenti o nolenti, altri due presentatori per la stessa fascia oraria, sempre della mattina di Rai 1.

C’è da dire che Storie Italiane non verrà sostituito da un nuovo programma, tuttavia verrà coperto da una sorta di allungamento di Unomattina che, proprio come gli scorsi anni, sarà prolungato almeno fino a mezzogiorno. Così, dal 3 giugno, il pubblico di Rai 1 saluterà Eleonora Daniele e contestualmente darà il benvenuto ad Alessandro Greco e Greta Mauro: saranno lori i conduttori di Unomattina Estate.





A quel punto la linea passerà a Camper, che quest’anno sarà condotto nella prima parte da Tinto e Lorella Boccia e nella seconda da Marcello Masi. Ma questo per Eleonora Daniele è solo un arrivederci. La padrona di casa di Storie italiane resta saldata alla poltrona del programma che registra da sempre grandi ascolti. La Daniele tra l’altro non si fermerà di certo a lavorare.

La conduttrice infatti sarà impegnata a Roma: ad annunciarlo lei stesso poco prima della fine della puntata di ieri. Parliamo della prima Giornata Mondiale dell’Infanzia, voluta da Papa Francesco). La Daniele sarà impegnata in diversi eventi, il primo dei quali sabato pomeriggio all’Olimpico, il secondo domenica mattina ovviamente in Vaticano dove sarà ospite anche Roberto Benigni.

Solo a quel punto, finiti tutti gli impegni lavorativi, Eleonora Daniele può finalmente andare in ferie e godersi la sua famiglia per le vacanze estive. La padrona di casa di Storie italiane tornerà quindi a settembre con una nuova edizione di Storie la sera e, da quello che si dice, anche di Medici in corsia. Non ci resta che attendere.

