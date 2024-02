Puntata difficile per Eleonora Daniele, che ha dovuto fare i conti con un lutto che ha sconvolto tantissima gente. Nel corso della puntata di Storie Italiane del 27 febbraio, la conduttrice non ha potuto non parlare di questa morte improvvisa che ha scosso una quantità innumerevole di persone. Lei ha speso bellissime parole nei confronti di questo compianto professionista.

Fino a pochi giorni fa era stato visto in televisione e proprio Eleonora Daniele l’aveva invitato per parlare insieme del Festival di Sanremo. Questo lutto terribile ha lasciato tutti senza parole e anche la presentatrice Rai ha voluto esprimere tutto il suo dolore per una perdita così importante. Vediamo insieme cosa è successo e cosa ha dichiarato lei in diretta.

Eleonora Daniele, il lutto che ha sconvolto lei e il pubblico: “Una grande persona”

Eleonora Daniele si è soffermata così sul lutto che ha angosciato tutto il mondo del giornalismo e della musica: “Voglio ricordare un grande amico, tra i più importanti critici musicali italiani, una firma storica di Repubblica. Ieri purtroppo si è spento a Roma in maniera improvvisa. Pensate che era stato nostro ospite 15 giorni fa qui in diretta da Sanremo a commentare il Festival”.

La sua enorme tristezza è derivata dal decesso del giornalista Ernesto Assante, che se n’è andato per sempre a 66 anni per un ictus. Eleonora Daniele ha aggiunto: “Lui è venuto qua tante volte in studio, ogni tanto ci sentivamo. Era un uomo straordinario, di grande eleganza e cultura. Vogliamo ricordarlo con queste immagini, con questa copertina, con questo modo nostro di dirgli addio”.

Ernesto Assante, amico di tantissimi cantanti, aveva anche scritto dei libri di critica musicale assieme a Gino Castaldo. Dal 2003 al 2009 era anche stato insegnante di Teoria e tecnica dei nuovi media alla Sapienza di Roma, nella facoltà di Scienze della comunicazione.