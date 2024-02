“Sono viva per miracolo”, la confessione di Eleonora Daniele. A raccontarlo è la stessa conduttrice di Storie Italiane sul settimanale NuovoTV. La donna infatti si è lasciata andare ad una intervista lunga e approfondita. Durante la stessa, la Daniele, ha discusso della nuova edizione di “Dottori in corsia”, il programma che conduce su Rai3 ogni lunedì in seconda serata, iniziato recentemente.

Parlando del suo lavoro nel programma di Rai3 registrato presso il reparto pediatrico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, la Daniele ha descritto l’esperienza come “un vero e proprio viaggio nei sentimenti e nella vita di tante mamme e bambini che lottano contro una malattia”. Ha aggiunto Eleonora Daniele: “Quelle che raccontiamo sono storie disperate i cui protagonisti trovano la forza di sopravvivere e andare avanti in un percorso medico duro e difficile e lo fanno con tanta fede”.





E tra tutte vicende che ha ascoltato, una in particolare l’ha toccata nel profondo, ovvero quella di un bambino che, giocando con il fratellino, è caduto e ha battuto violentemente la testa. Il piccolo ha quindi dovuto subire alcuni interventi molto delicati e pericolosi. Eleonora Daniele allora ha detto: “Davanti a questa storia, essendo mamma di una bambina mi sono interrogata. Ho capito che a volte nella vita ci sono eventi casuali contro i quali non si può fare niente, visto che i bambini di muovono e corrono in continuazione”.

Ma non solo, ha anche parlato della sua vita privata, in particolare del suo passato. Quando le è stato chiesto se era vero che da piccola aveva avuto un incidente che avrebbe potuto essere mortale, Eleonora Daniele ha risposto raccontando un episodio davvero terrificante. “Si, andavo a scuola dalle suore. Mi sono infilata un pennarello rosso in una narice”.

E ancora: “Sono viva per miracolo… Mia mamma, per lo spavento, quella volta ha vissuto un momento di forte stress”, ha raccontato Eleonora Daniele. E sulla figlia Carlotta, che poco dopo la nascita è stata ricoverata all’ospedale Bambino Gesù a causa di un emangioma, un nodulo rosso benigno ha raccontato: “Per due giorni, fino all’arrivo dei referti, per me il tempo si è fermato”.

