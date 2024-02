Maria De Filippi, il gesto sotto gli occhi di tutti. La reginetta degli ascolti tv ha dovuto affrontare la dolorosa perdita del marito dopo lunghi anni di vita condivisa insieme. E per commemorare il compianto presentatore, sul piccolo schermo è stato trasmesso un evento titolato proprio a lui, “Dedicato a… Maurizio Costanzo” con a capo del timone Fabio Fazio e Maria De Filippi.

Il gesto di Maria De Filippi sotto gli occhi di tutti. Tantissimi volti noti al mondo dello spettacolo e della televisione hanno preso parte all’iniziativa che ha celebrato la memoria di Maurizio Costanzo, venuto a mancare il 24 febbraio del 2023. Il grande evento si è tenuto presso il Teatro Parioli di Roma, che adesso porta proprio il nome del conduttore scomparso, quello di “Teatro Parioli Costanzo”.

Leggi anche: “Di Maria De Filippi devo dirlo”. Maurizio Costanzo, parla la figlia Camilla a sei mesi dalla morte





Il gesto di Maria De Filippi sotto gli occhi di tutti durante l’evento commemorativo per Maurizio Costanzo

Tra i presenti anche la figlia Camilla Costanzo che non poteva che apparire commossa soprattutto quando è stato rivelato il nuovo nome del Teatro. Camilla Costanzo aveva rilasciato un’intervista a Repubblica poco dopo la morte del padre confidando: “Per cui tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e le distrazioni. Eppure è stato padre e non solo per noi figli”. E ancora oggi quel caloroso affetto nei riguardi del conduttore si percepisce in tutta la sua forza.

Per tornare all’evento che si è tenuto presso il Teatro Parioli Costanzo, Maria De Filippi ha ben pensato di lanciarsi in un gesto che ha commosso tutti i presenti, rivolto alla figlia di Costanzo. Infatti, dopo aver annunciato la nuova denominazione del teatro, Fabio Fazio ha consegnato a Maria un mazzo di fiori.

Non appena ricevuto il mazzo di fiori, Maria De Filippi ha deciso di scendere in platea correndo verso la figlia in lacrime del compianto marito. Queste le sue parole: “Vado a portare i fiori a chi si sta commuovendo peggio di me, mi sembra giusto”. Non appena raggiunta Camilla, le due si sono calorosamente abbracciate per poi ricevere l’applauso dei presenti.