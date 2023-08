Maurizio Costanzo, la verità della figlia dopo la morte. Un lutto che ha decisamente segnato il mondo dello spettacolo e della televisione: il decesso del noto conduttore italiano ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti, in particolar modo in quello della moglie Maria De Filippi che ha dovuto rimboccarsi le maniche e ritrovare la forza di reagire anche grazie al supporto e alla vicinanza di amici e colleghi. Il ricordo non si spegne e non si spegnerà; nel corso di un’intervista rilasciata per Repubblica, Camilla, figlia di Maurizio Costanzo, ha lasciato emergere alcuni dettagli sia sull’amato genitore defunto che sulla donna che è rimasta al suo fianco fino all’ultimo respiro.

Le parole della figlia di Maurizio Costanzo dopo la morte del padre. Il noto conduttore è venuto a mancare nel mese di febbraio. Maurizio si è spento per sempre all’età di 83 anni, e ne avrebbe compiuti 84 tra non molto, ovvero il 28 agosto. Intervistata a Repubblica, la figlia Camilla ha rotto il silenzio e ha fatto emergere alcuni dettagli sul padre e sul rapporto che lo ha sempre legato alla moglie Maria.

Le parole della figlia di Maurizio Costanzo dopo la morte del padre: “Fino a quando non ha incontrato Maria…”

“Per cui tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e le distrazioni”, afferma Camilla che ricorda quanto fosse difficile riuscire a fare ritagliare al padre del tempo libero da dedicarle: “Eppure è stato padre e non solo per noi figli”, sottolinea. Ed effettivamente tutti hanno sempre sottolineato quanto Maurizio abbia dato anima e corpo al suo mestiere, trasmettendo la stessa passione anche a Maria De Filippi.

“Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate”, ha rivelato Camilla sul conto del padre ma anche della conduttrice. Camilla ha ricordato l’immagine del padre che anche in vacanza continuava comunque a restare concentrato “con l’aria condizionata al massimo, ovviamente a lavorare”.

Maria De Filippi sempre al fianco di Maurizio Costanzo: tutti riscoprono in loro l’immagine di un amore saldo e duraturo anche al di là della morte stessa. Camilla, nel corso della stessa intervista, ha anche ammesso quanto il defunto papà negli anni “si era intenerito”, soprattutto dopo la nascita del primo nipote che gli ha fatto vestire i panni del nonno: “Ha indossato i panni del nonno anche nel lavoro”, ricorda Camilla che aggiunge: “Quando è morto abbiamo trovato nel suo ufficio 500 metri quadrati di progetti, alcuni realizzati, altri ancora da realizzare. Montagne di idee che gli hanno fatto compagnia e aiutato a sconfiggere la noia”.